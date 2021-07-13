В Астане полиция и СОБР задержали защитников Бозжыры

Фото Тимура Нусимбекова
В рамках акции художник современного искусства Асхат Ахмедьяров совершил перформанс: в костюме бақсы (шамана), при помощи барабана и камчи он провёл «обряд очищения» перед столичным Домом Министерств. Алия Ахмалишева, одна из активных участниц движения по защите урочища, несла флаг с надписью «Bozjyrany Saqtaiyq» («Сохраним Бозжыру»).
На протяжении всего перформанса за происходящим наблюдали журналисты независимых редакций, а также сотрудники правоохранительных органов. Полиция и спецназ окружили активистов, не выпуская их из круга, как при кеттлинге — методе, который с 2020 года правоохранительные органы стали применять против участников мирных акций. Около 13:00 Асхата Ахмедьярова и Алию Ахмалишеву задержали. Предположительно, их отвезли в РОВД Есильского района.
Движение по сохранению Бозжыры и команда Adamdar/CA призывают представителей медиа, культуры и искусства проявить солидарность с задержанными активистами и требуют немедленного освобождения Алии Ахмалишевой и Асхата Ахмедьярова.
Около 15:00 Ахмалишева и Ахмедьяров были освобождены из Есильского РОВД.
Из достоверного источника стало известно, что двоих человек отвезли в РОВД и оформили протокол по статье "Переход дороги в неположенном месте".
О художнике
Асхат Ахмедьяров — казахстанский художник, один из ярчайших представителей современного искусства в стране, автор резонансных арт-проектов и перформансов.
На протяжении всего перформанса за происходящим наблюдали журналисты независимых редакций, а также сотрудники правоохранительных органов. Полиция и спецназ окружили активистов, не выпуская их из круга, как при кеттлинге — методе, который с 2020 года правоохранительные органы стали применять против участников мирных акций. Около 13:00 Асхата Ахмедьярова и Алию Ахмалишеву задержали. Предположительно, их отвезли в РОВД Есильского района.
Движение по сохранению Бозжыры и команда Adamdar/CA призывают представителей медиа, культуры и искусства проявить солидарность с задержанными активистами и требуют немедленного освобождения Алии Ахмалишевой и Асхата Ахмедьярова.
Около 15:00 Ахмалишева и Ахмедьяров были освобождены из Есильского РОВД.
Из достоверного источника стало известно, что двоих человек отвезли в РОВД и оформили протокол по статье "Переход дороги в неположенном месте".
О художнике
Асхат Ахмедьяров — казахстанский художник, один из ярчайших представителей современного искусства в стране, автор резонансных арт-проектов и перформансов.