«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 13 Июля
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.68 KZT
  • €1 = 506.84 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:55

Просмотров: 1445

В Астане полиция и СОБР задержали защитников Бозжыры

Сегодня, 13 июля, в столице Казахстана участники движения Save Bozjyra провели экологическую арт-акцию в защиту урочища Бозжыра. Об этом сообщает сайт adamdar.ca.

Фото Тимура Нусимбекова
В рамках акции художник современного искусства Асхат Ахмедьяров совершил перформанс: в костюме бақсы (шамана), при помощи барабана и камчи он провёл «обряд очищения» перед столичным Домом Министерств. Алия Ахмалишева, одна из активных участниц движения по защите урочища, несла флаг с надписью «Bozjyrany Saqtaiyq» («Сохраним Бозжыру»).

На протяжении всего перформанса за происходящим наблюдали журналисты независимых редакций, а также сотрудники правоохранительных органов. Полиция и спецназ окружили активистов, не выпуская их из круга, как при кеттлинге — методе, который с 2020 года правоохранительные органы стали применять против участников мирных акций. Около 13:00 Асхата Ахмедьярова и Алию Ахмалишеву задержали. Предположительно, их отвезли в РОВД Есильского района.

В Астане полиция и СОБР задержали защитников Бозжыры


В Астане полиция и СОБР задержали защитников Бозжыры


В Астане полиция и СОБР задержали защитников Бозжыры


Движение по сохранению Бозжыры и команда Adamdar/CA призывают представителей медиа, культуры и искусства проявить солидарность с задержанными активистами и требуют немедленного освобождения Алии Ахмалишевой и Асхата Ахмедьярова.

Около 15:00 Ахмалишева и Ахмедьяров были освобождены из Есильского РОВД.

Из достоверного источника стало известно, что двоих человек отвезли в РОВД и оформили протокол по статье "Переход дороги в неположенном месте".

О художнике

Асхат Ахмедьяров — казахстанский художник, один из ярчайших представителей современного искусства в стране, автор резонансных арт-проектов и перформансов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • diger
  • Нурекен
  • bekenova
  • Toryn
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:09
Ну хоть кому то не всё равно!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика