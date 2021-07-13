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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:58

Просмотров: 11

На высокую должность в Министерстве культуры и спорта РК назначен экс-чиновник из Мангистау Бекболат Байжанов

Сегодня, 13 июля, приказом руководителя аппарата Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Ерната Мухамадиева на должность заместителя председателя комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта назначен Бекболат Байжанов. Об этом сообщается на сайте министерства.

Фото пресс-службы ведомства
Председатель комитета Серик Сапиев представил коллективу Бекболата Байжанова и пожелал удачи в дальнейшей работе.

Бекболат Байжанов родился 23 июня 1978 года в селе Кара-Кастек Жамбылского района Алматинской области. В 1999 году окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма, в 2004 году - Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2003 году тренером-преподавателем клуба физической подготовки детей и подростков №15 в Алматы.

Тренер-преподаватель ГККП «Детско-юношеский клуб физической подготовки № 15» Алматы (2003-2004).

Методист по спорту Акмолинской областной школы-интерната для одарённых в спорте детей им. Богенбай батыра и главный специалист отдела внутренней политики города Степногорска (2004-2006).

Главный специалист отдела летних олимпийских видов спорта, главный эксперт управления олимпийских видов спорта, начальник управления массового спорта Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (2006-2012).

Заместитель директора департамента физической культуры Агентства РК по делам спорта и физической культуры (2012-2014).

Руководитель управления развития массового и неолимпийских видов спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК (2014--09.2016).

Руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области (09.2016-2018).

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2018-05.2019).

Директор РГКП «Центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту» комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (с 13.05.2019 по 2020).



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