На высокую должность в Министерстве культуры и спорта РК назначен экс-чиновник из Мангистау Бекболат Байжанов

Фото пресс-службы ведомства
Председатель комитета Серик Сапиев представил коллективу Бекболата Байжанова и пожелал удачи в дальнейшей работе.
Бекболат Байжанов родился 23 июня 1978 года в селе Кара-Кастек Жамбылского района Алматинской области. В 1999 году окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма, в 2004 году - Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2003 году тренером-преподавателем клуба физической подготовки детей и подростков №15 в Алматы.
Тренер-преподаватель ГККП «Детско-юношеский клуб физической подготовки № 15» Алматы (2003-2004).
Методист по спорту Акмолинской областной школы-интерната для одарённых в спорте детей им. Богенбай батыра и главный специалист отдела внутренней политики города Степногорска (2004-2006).
Главный специалист отдела летних олимпийских видов спорта, главный эксперт управления олимпийских видов спорта, начальник управления массового спорта Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (2006-2012).
Заместитель директора департамента физической культуры Агентства РК по делам спорта и физической культуры (2012-2014).
Руководитель управления развития массового и неолимпийских видов спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК (2014--09.2016).
Руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области (09.2016-2018).
Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2018-05.2019).
Директор РГКП «Центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту» комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (с 13.05.2019 по 2020).
Бекболат Байжанов родился 23 июня 1978 года в селе Кара-Кастек Жамбылского района Алматинской области. В 1999 году окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма, в 2004 году - Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2003 году тренером-преподавателем клуба физической подготовки детей и подростков №15 в Алматы.
Тренер-преподаватель ГККП «Детско-юношеский клуб физической подготовки № 15» Алматы (2003-2004).
Методист по спорту Акмолинской областной школы-интерната для одарённых в спорте детей им. Богенбай батыра и главный специалист отдела внутренней политики города Степногорска (2004-2006).
Главный специалист отдела летних олимпийских видов спорта, главный эксперт управления олимпийских видов спорта, начальник управления массового спорта Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (2006-2012).
Заместитель директора департамента физической культуры Агентства РК по делам спорта и физической культуры (2012-2014).
Руководитель управления развития массового и неолимпийских видов спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК (2014--09.2016).
Руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области (09.2016-2018).
Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2018-05.2019).
Директор РГКП «Центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту» комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (с 13.05.2019 по 2020).
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