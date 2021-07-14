Вот и дожили! Верблюдов и овец в Мангистау кормят размоченным картоном

Азамат Сарсенбаев опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, на кадрах которых видно, что корм для верблюдов и овец сельчане делают из картона.- Мангистауская область, село Акшымырау, 350 километров от города Актау. Жена местного фермера готовит из картона заготовку для овец (в целях экономии корма, мелкие хозяйства замачивают картон в воде, отстоявшись, мягкий картон перемешивают с отрубями и отходами). Давняя, как мир, технология, - поделился Азамат Сарсенбаев.