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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:02

Просмотров: 1781

Вот и дожили! Верблюдов и овец в Мангистау кормят размоченным картоном

Житель Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал на своей странице в Facebook фотографии процесса изготовления корма для верблюдов и овец из картона.

Фото Азамата Сарсенбаев
Азамат Сарсенбаев опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, на кадрах которых видно, что корм для верблюдов и овец сельчане делают из картона.

Вот и дожили! Верблюдов и овец в Мангистау кормят размоченным картоном


Вот и дожили! Верблюдов и овец в Мангистау кормят размоченным картоном


Вот и дожили! Верблюдов и овец в Мангистау кормят размоченным картоном


Вот и дожили! Верблюдов и овец в Мангистау кормят размоченным картоном


Вот и дожили! Верблюдов и овец в Мангистау кормят размоченным картоном


- Мангистауская область, село Акшымырау, 350 километров от города Актау. Жена местного фермера готовит из картона заготовку для овец (в целях экономии корма, мелкие хозяйства замачивают картон в воде, отстоявшись, мягкий картон перемешивают с отрубями и отходами). Давняя, как мир, технология, - поделился Азамат Сарсенбаев.




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Комментарии ( 6 )

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  • tolk
  • rj45
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:11
Да потом на выходе получают... Супер -пупер КАРТОННО-ПЛАСТИКОВОЕ мясо, новый сорт экологически-чистого в кавычках мясо..
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 13:06
из стихотворения неизвестного поэта ПГМК, Шевченко, 1970ые годы...Поэма о Мангышлаке...* коровы импортный картон рубают очень... lol
 
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 ronn (Посетители) Сегодня, 12:56
Ага, тоже видел в Умирзаке лет 10 назад, как скот пасся на свалках с картонными отходами
 
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 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 12:35
Ещо трава с обочины дороги.

i
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 11:46
Их тыщу лет так кормят

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 11:05
Да вроде так давно делают. Ещё в Баутино видел в начале 2000-х
 
 

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