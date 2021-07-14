Nur Otan: Акимат Мангистауской области не справляется со своими обещаниями в части образования

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В начале июля состоялось очередное заседание Республиканского общественного совета по развитию образования и науки при партии Nur Otan. Одним из вопросов на повестке дня стала реализации Предвыборной программы партии в Мангистауской области, передает Liter.kz.
Мангистауская область – один из отстающих регионов по реализации Предвыборной программы партии Nur Otan в части образования. Акимат области не в состоянии обеспечить качественное выполнение взятых на себя обязательств.
В регионе имеются существенные риски срыва индикаторов Дорожной карты. В частности, председатель Республиканского общественного совета Жулдыз Сулейменова указала на то, что область – один из отстающих регионов по обеспеченности школ квалифицированными педагогическими кадрами, и попросила рассказать, как акимат планирует решать эту проблему. Кроме того, председатель совета отметила, что школы области подвергаются только частичной модернизации, комплексная модернизация школ не предусмотрена вообще, и попросила разъяснить причины такого подхода.
Также обсуждался ход строительства отдельных объектов. Так, есть риски переноса завершения строительства школы на 600 мест в сельском округе Баскудык Мунайлинского района и реконструкции здания старой школы в селе Куланды Каракиянского района, а также своевременной сдачи в эксплуатацию частного детского сада в Мангистауском районе из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов.
На поставленные вопросы представитель областного акимата не смог дать четкого ответа. В этой связи было решено направить письменный запрос для разъяснения существующих в области проблем.
Напоминаем, что Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев на встрече с вновь избранными депутатами партийной фракции в Мажилисе Парламента поручил выполнить все обещания в рамках предвыборной программы: «Вы должны оправдать доверие народа. Это – важная задача и большая ответственность. Поэтому депутатам фракции необходимо приложить все усилия для достижения целей, обозначенных в предвыборной программе нашей партии».
Мангистауская область – один из отстающих регионов по реализации Предвыборной программы партии Nur Otan в части образования. Акимат области не в состоянии обеспечить качественное выполнение взятых на себя обязательств.
В регионе имеются существенные риски срыва индикаторов Дорожной карты. В частности, председатель Республиканского общественного совета Жулдыз Сулейменова указала на то, что область – один из отстающих регионов по обеспеченности школ квалифицированными педагогическими кадрами, и попросила рассказать, как акимат планирует решать эту проблему. Кроме того, председатель совета отметила, что школы области подвергаются только частичной модернизации, комплексная модернизация школ не предусмотрена вообще, и попросила разъяснить причины такого подхода.
Также обсуждался ход строительства отдельных объектов. Так, есть риски переноса завершения строительства школы на 600 мест в сельском округе Баскудык Мунайлинского района и реконструкции здания старой школы в селе Куланды Каракиянского района, а также своевременной сдачи в эксплуатацию частного детского сада в Мангистауском районе из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов.
На поставленные вопросы представитель областного акимата не смог дать четкого ответа. В этой связи было решено направить письменный запрос для разъяснения существующих в области проблем.
Напоминаем, что Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев на встрече с вновь избранными депутатами партийной фракции в Мажилисе Парламента поручил выполнить все обещания в рамках предвыборной программы: «Вы должны оправдать доверие народа. Это – важная задача и большая ответственность. Поэтому депутатам фракции необходимо приложить все усилия для достижения целей, обозначенных в предвыборной программе нашей партии».