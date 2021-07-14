«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 14 Июля
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.51 KZT
  • €1 = 505.03 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 259

Nur Otan: Акимат Мангистауской области не справляется со своими обещаниями в части образования

Мангистауская область – один из отстающих регионов по реализации Предвыборной программы партии Nur Otan в части образования, передает Liter.kz.

Фото Liter.kz.
В начале июля состоялось очередное заседание Республиканского общественного совета по развитию образования и науки при партии Nur Otan. Одним из вопросов на повестке дня стала реализации Предвыборной программы партии в Мангистауской области, передает Liter.kz.

Мангистауская область – один из отстающих регионов по реализации Предвыборной программы партии Nur Otan в части образования. Акимат области не в состоянии обеспечить качественное выполнение взятых на себя обязательств.

В регионе имеются существенные риски срыва индикаторов Дорожной карты. В частности, председатель Республиканского общественного совета Жулдыз Сулейменова указала на то, что область – один из отстающих регионов по обеспеченности школ квалифицированными педагогическими кадрами, и попросила рассказать, как акимат планирует решать эту проблему. Кроме того, председатель совета отметила, что школы области подвергаются только частичной модернизации, комплексная модернизация школ не предусмотрена вообще, и попросила разъяснить причины такого подхода.

Также обсуждался ход строительства отдельных объектов. Так, есть риски переноса завершения строительства школы на 600 мест в сельском округе Баскудык Мунайлинского района и реконструкции здания старой школы в селе Куланды Каракиянского района, а также своевременной сдачи в эксплуатацию частного детского сада в Мангистауском районе из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов.

На поставленные вопросы представитель областного акимата не смог дать четкого ответа. В этой связи было решено направить письменный запрос для разъяснения существующих в области проблем.

Напоминаем, что Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев на встрече с вновь избранными депутатами партийной фракции в Мажилисе Парламента поручил выполнить все обещания в рамках предвыборной программы: «Вы должны оправдать доверие народа. Это – важная задача и большая ответственность. Поэтому депутатам фракции необходимо приложить все усилия для достижения целей, обозначенных в предвыборной программе нашей партии».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Bandit (Посетители) Сегодня, 13:40
Ұрыотан как будьто вы справляетесь задачами, не смешите
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Ну Ну
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:29
Если уж на то пошло то и нур отан также не справляется со своими обязательствами вы же одно учреждение и местный акимат это зеркальное ваше отображения. Даже это элементарное до сих пор понять не можете, мало того, что позорно сами себе избираете и переизбираетесь прикрываясь при этом простым народом. Нур отан лучше сами лишний раз не ПОЗОРИЛИСЬ БЫ! Вашу работу то ЕЁ АБСОЛЮТНО НИГДЕ НЕ ВИДНО одни только громогласные обещания друг перед другом... Типа.. ОБЕЩАЮ... ОБЕЩАТЬ... НЕ ОБЕЩАННОЕ!!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика