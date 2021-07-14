Охранники требуют повысить зарплату в Жанаозене

- В прошлом году мы проводили аналогичный протест и заявили требования. Руководство тогда встречалось с нами, но так ничего и не решилось. Мы пришли к решению, что в этот раз не выйдем на работу, пока наши требования не будут выполнены. С утра никто из работников на работу не выходил, - сообщил один из рабочих.

- Работаем 24 часа в сутки. Мы охраняем скважины в экологически опасной промышленной зоне, - отметил другой работник.