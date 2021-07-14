Охранники требуют повысить зарплату в Жанаозене

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В своём видеобращении от 13 июля охранники выступают с требованием повысить им заработную плату до 150 тысяч тенге. В случае невыполнения их требований они грозятся не выйти на работу. По информации azattyq, помимо повышения заработной платы, рабочие также требуют выплачивать вознаграждения в канун праздников.
Другой охранник заявляет, что 75-80 тысяч тенге получают только те, у кого стаж работы 20 лет. Новые работники получают по 57-60 тысяч тенге.
С протестующими встретился руководитель жанаозенского филиала «KMG-Security» Алмас Темиралиев. В четверг к ним прибудет председатель правления компании. Он также предложил протестующим выслать протокол с требованиями.
Прибывший к митингующим прокурор Жанаозена заявил, что собрание незаконное и призвал всех вернуться на рабочие места.
- В прошлом году мы проводили аналогичный протест и заявили требования. Руководство тогда встречалось с нами, но так ничего и не решилось. Мы пришли к решению, что в этот раз не выйдем на работу, пока наши требования не будут выполнены. С утра никто из работников на работу не выходил, - сообщил один из рабочих.
Другой охранник заявляет, что 75-80 тысяч тенге получают только те, у кого стаж работы 20 лет. Новые работники получают по 57-60 тысяч тенге.
- Работаем 24 часа в сутки. Мы охраняем скважины в экологически опасной промышленной зоне, - отметил другой работник.
С протестующими встретился руководитель жанаозенского филиала «KMG-Security» Алмас Темиралиев. В четверг к ним прибудет председатель правления компании. Он также предложил протестующим выслать протокол с требованиями.
Прибывший к митингующим прокурор Жанаозена заявил, что собрание незаконное и призвал всех вернуться на рабочие места.