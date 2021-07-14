«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 14 Июля
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.51 KZT
  • €1 = 505.03 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 921

Охранники требуют повысить зарплату в Жанаозене

Забастовку объявили рабочие компании «KMG-Security», которые охраняют производственные объекты компании «Озенмунайгаз».

Кадр видео
В своём видеобращении от 13 июля охранники выступают с требованием повысить им заработную плату до 150 тысяч тенге. В случае невыполнения их требований они грозятся не выйти на работу. По информации azattyq, помимо повышения заработной платы, рабочие также требуют выплачивать вознаграждения в канун праздников.

- В прошлом году мы проводили аналогичный протест и заявили требования. Руководство тогда встречалось с нами, но так ничего и не решилось. Мы пришли к решению, что в этот раз не выйдем на работу, пока наши требования не будут выполнены. С утра никто из работников на работу не выходил, - сообщил один из рабочих.


Другой охранник заявляет, что 75-80 тысяч тенге получают только те, у кого стаж работы 20 лет. Новые работники получают по 57-60 тысяч тенге.

- Работаем 24 часа в сутки. Мы охраняем скважины в экологически опасной промышленной зоне, - отметил другой работник.


С протестующими встретился руководитель жанаозенского филиала «KMG-Security» Алмас Темиралиев. В четверг к ним прибудет председатель правления компании. Он также предложил протестующим выслать протокол с требованиями.

Прибывший к митингующим прокурор Жанаозена заявил, что собрание незаконное и призвал всех вернуться на рабочие места.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Saken777888 (Посетители) Сегодня, 13:48
60 000 тенге - это 140 долларов.
Такой уровень зарплат в странах как Бангладеш, Танзания, Таджикистан и Индия.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • tolk
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:21
... Интересно, а сам прокурор Жана озена почему сам официально не озвучил свою зарплату перед выступающими охранниками если это выступление он считает не законным.. То и его зарплату с Шестью нулями от 700.000 тенге можно также считать НЕ ЗАКОННОЙ. ПУСТЬ САМ ПРОКУРОР ПОЛУЧАЕТ ТОГДА ЗАРПЛАТУ В РАЗМЕРЕ-70.000 тенге. И тогда это недоразумение в лице прокурора наконец-то сам лично поймет где всё таки разница в оплатах где его 700.000,а где сотрудников охранных предприятий от 70.000....
 
-1
  • 555777
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кинст (Посетители) Сегодня, 12:57
Это как снежный ком. Стоит одним пойти на встречу, другие тоже захотят... Завтра ещё кто-то забастует, и так до бесконечности
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика