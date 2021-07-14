Сквозняк - это по-нашему! Сервис в поезде сообщением «Мангистау-Атырау» возмутил пассажира

- Проводница развела в сторону руки и с иронией сказала: «А у нас природный кондиционер, то бишь сквозняк». В вагоне ехало много маленьких детей, которые постоянно плакали от невыносимой жары. Состав останавливался у каждого столба, пропускал все товарные и пассажирские встречные поезда, - написал пассажир.

- Пользуясь случаем, хочу передать огромный «привет» руководству КТЖ, которое гоняет по вышеуказанному сообщению старенькие вагоны, у которых только крутятся колёса, и ещё выжимают у народа деньги за такой сервис. Честное слово, граждане, за державу обидно, неужели это наше достижение за 30 лет независимого государства?, - возмутился пассажир.

Как пишет пассажир, 11 июля он с семьёй сел на поезд №313 сообщением «Мангистау-Атырау».Кондиционер, как выяснилось, не работает.В вагоне также не функционировали розетки, смыв в туалете работал слабо, туалетной бумаги и мыла тоже не было.Данную публикацию прокомментировали 196 пользователей. Новостью поделились 147 человек.