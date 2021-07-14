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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:53

Просмотров: 984

Сквозняк - это по-нашему! Сервис в поезде сообщением «Мангистау-Атырау» возмутил пассажира

Пассажир поезда №313 сообщением «Мангистау-Атырау» пожаловался на отсутствие в вагонах кондиционеров, средств гигиены в туалете и на неработающие электрические розетки. Свою жалобу пассажир разместил в группе «Книга жалоб и предложений Атырау» в социальной сети Facebook.

Фото пассажира поезда Мангистау-Атырау
Как пишет пассажир, 11 июля он с семьёй сел на поезд №313 сообщением «Мангистау-Атырау».

Сквозняк - это по-нашему! Сервис в поезде сообщением «Мангистау-Атырау» возмутил пассажира

Кондиционер, как выяснилось, не работает.

Сквозняк - это по-нашему! Сервис в поезде сообщением «Мангистау-Атырау» возмутил пассажира


- Проводница развела в сторону руки и с иронией сказала: «А у нас природный кондиционер, то бишь сквозняк». В вагоне ехало много маленьких детей, которые постоянно плакали от невыносимой жары. Состав останавливался у каждого столба, пропускал все товарные и пассажирские встречные поезда, - написал пассажир.


Сквозняк - это по-нашему! Сервис в поезде сообщением «Мангистау-Атырау» возмутил пассажира


В вагоне также не функционировали розетки, смыв в туалете работал слабо, туалетной бумаги и мыла тоже не было.

Сквозняк - это по-нашему! Сервис в поезде сообщением «Мангистау-Атырау» возмутил пассажира


- Пользуясь случаем, хочу передать огромный «привет» руководству КТЖ, которое гоняет по вышеуказанному сообщению старенькие вагоны, у которых только крутятся колёса, и ещё выжимают у народа деньги за такой сервис. Честное слово, граждане, за державу обидно, неужели это наше достижение за 30 лет независимого государства?, - возмутился пассажир.


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Комментарии ( 6 )

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PUZIK (Посетители) Сегодня, 20:02
Кого автор хотел удивить Данной статьёй. 30 лет ездил его все Устраивало а тут нету Туалетной Бумаги(к стати всегда Нужно брать свою и мыло тоже Горький опыт поездок). Одной статьёй проблему не Решить если уж 30 лет ее не как не могут устранить
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 19:08
Премьер сидел там в руководителях долгое время. В КТЖ до сих пор копирками пользуются при заполнении журналов,один комп на весь кабинет,это я о приёмосдатчиках говорю. Я копирки видел последний раз в школе ,при союзе.
 
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  • ЁмоЁ
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 18:38
Ещё один проснувшийся из долгого литоргического сна... Да этой теме уже тоже 30 лет стукнет как и приближающейся позорной дате 30летия независимости.... За 30 лет позорной независимости как ездил этот металлолом из помоек так ещё и будет ездить пока колеса сами уже не посыпяться или полы не проваляться.... Позорище полное ПОЗОРИЩЕ!!! Две области донора МАНГИСТАУ И АТЫРАУ на которые построили не только новую столицу но улучшили свое благосостояние не только олигархи но и чинуши и это страна которая по своим показателям должна давно уже быть в десятке высокоразвитых стран... В итоге еле плетемся в самом конце недоразвитых стран-колоний даже в пресловутой тридцатке развитых стран и в помине
 
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Рашид Исмагилов (Журналист) Сегодня, 18:30
А что изменилось https://www.lada.kz/search.html?searchid=2121221&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D
0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D1%82&web=0
 
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hapiness (Посетители) Сегодня, 18:26
На счет туал. бумаги и мыло перебор...бррррр
 
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 касым (Посетители) Сегодня, 18:13
Говорят кто то когда 7 лет руководил КТЖ довёл её до ручки. Не знаете кто?
 
 

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