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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 1178

Усилить темпы вакцинации в Мангистау поручил Премьер-Министр страны

Поручение акимату региона усилить темпы вакцинации дал Аскар Мамин, передаёт официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан.

Фото с официального информационного ресурса Премьер-Министра Республики Казахстан
Премьер-Министр РК Аскар Мамин 14 июля провёл заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

На сегодняшний день более 4,6 миллиона человек, или 46,5 процента от подлежащего вакцинации контингента привиты первым компонентом, свыше 2,5 миллиона человек – вторым компонентом.

Самый низкий охват населения вакцинацией отмечается в Мангистауской области – 23,6 процента, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – по 39 процентов.

Премьер-Министр дал поручение акиматам данных регионов усилить темпы вакцинации.



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Комментарии ( 2 )

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PUZIK (Посетители) Сегодня, 19:56
Пускай премьер министр по чаще устраивает розыгрыши с Квартирами и ценными призами вдруг Народ потянется
 
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 касым (Посетители) Сегодня, 18:09
Как в старые добрые времена УСИЛИТЬ УСКОРИТЬ ВЫПОЛНИТЬ, В СЖАТЫЕ СРОКИ, система управления осталось прежней как в СССР
 
 

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