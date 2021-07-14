Усилить темпы вакцинации в Мангистау поручил Премьер-Министр страны

Фото с официального информационного ресурса Премьер-Министра Республики Казахстан

Премьер-Министр РК Аскар Мамин 14 июля провёл заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны.



На сегодняшний день более 4,6 миллиона человек, или 46,5 процента от подлежащего вакцинации контингента привиты первым компонентом, свыше 2,5 миллиона человек – вторым компонентом.



Самый низкий охват населения вакцинацией отмечается в Мангистауской области – 23,6 процента, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – по 39 процентов.



Премьер-Министр дал поручение акиматам данных регионов усилить темпы вакцинации.