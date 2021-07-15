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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:43

Просмотров: 980

В Мангистау прибыл вагон с сеном для гибнущего от голода скота

В Мангистаускую область прибыл первый вагон с сеном и прессованной люцерной. Корм для животных доставили до станции Бейнеу, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Фото Хабар24
В этом году в Мангистау наблюдается аномальная засуха. Из-за отсутствия травы гибнет скот. Волонтеры собрали в Туркестанской области сено и направили их вагонами в Мангистау для нуждающихся фермеров, передает «Хабар 24».

Теперь сельские активисты будут распределять рулоны травы по крестьянским хозяйствам, чей скот страдает от голода. С доставкой кормов до фермеров помогут местные власти и волонтёры. Ещё пять вагонов с травой ожидают в течение нескольких дней. Корма предназначены для сел Жетыбай, Шетпе и города Жанаозен.

- Эту траву мы собрали в Туркестанской области. Первые полторы тысячи рулонов сегодня доставили в Бейнеуский район. Каждые два дня будут приходить ещё несколько вагонов с сеном. Его будут доставлять до нуждающихся фермеров, - сказал волонтер Курмет Талапказы.

Фермеры региона 14 июля также обратились к Минсельхозу с просьбой о помощи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканала КТК.

- Помогите нам хотя бы с транспортировкой. Для того, чтобы съездить в соседний Актобе, приходится на 250 тысяч тенге заправлять один КамАЗ. Если эти затраты возьмет на себя государство, нам уже будет легче. В Актобе рулон сена стоит 10 тысяч тенге. Нас эта цена устраивает, но с соляркой выходит очень дорого, - говорят фермеры.

Из-за засухи уже погибло около полутора тысяч голов скота. Крестьяне попросили исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Ербола Карашокеева, который прибыл в Мангистау, ввести режим ЧС. По данным телеканала, Карашокеев ответил, что для этого с предложением должны выйти местные власти. Но мангистауские чиновники считают, что ситуация еще терпимая. К тому же, фермерам пообещали оказать денежную помощь.

- Выделено 1,9 миллиарда тенге из республиканского резерва. Думаю, до конца недели эти деньги уже поступят местным исполнительным органам. Есть определенная процедура, согласно которой местные власти должны создать специальную комиссию. И по списку каждое пострадавшее хозяйство получит помощь, - сказал Карашокеев.



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Комментарии ( 4 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 12:21
Вот для чего все эти новости были про то что животные области едят картон...
 
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Romeo (Посетители) Сегодня, 12:19
Очень редко вижу на прилавкам продукцию местного животноводства. А если вижу то стараюсь не покупать. Разве что баранина... Но местная она тоже еле-еле дотягивает до середничка.

И так было до голода, ещё задолго.

Не нужно помогать там, где это не нужно. Государство поможет, возьмёт на себя расходы на топливо, привезёт сена, и? Продукция станет вкуснее, доступнее или что? Что то не понятно.

У меня вот государство только отнимает, к примеру. Причём это не пустые слова. в 2010 году с пенсионной (по данным работодателя) нестыковка в 350 000 тенге образовалась. Угадаете у какую сторону? А в 2013 всё тупо вдвое подорожало. Помогло кому то государство? Кредиты списало, денге дало? Нет.
 
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Saken777888 (Посетители) Сегодня, 11:26
один вагон?
 
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  • tolk
  • Андpей
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 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 10:00
Выделено 1,9 миллиарда


Большая часть из которых уже выделена на помощь местным чиновникам, которые еще не ездили на курорты в этом году.
 
 

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