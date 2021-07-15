В Мангистау прибыл вагон с сеном для гибнущего от голода скота

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В этом году в Мангистау наблюдается аномальная засуха. Из-за отсутствия травы гибнет скот. Волонтеры собрали в Туркестанской области сено и направили их вагонами в Мангистау для нуждающихся фермеров, передает «Хабар 24».
Теперь сельские активисты будут распределять рулоны травы по крестьянским хозяйствам, чей скот страдает от голода. С доставкой кормов до фермеров помогут местные власти и волонтёры. Ещё пять вагонов с травой ожидают в течение нескольких дней. Корма предназначены для сел Жетыбай, Шетпе и города Жанаозен.
- Эту траву мы собрали в Туркестанской области. Первые полторы тысячи рулонов сегодня доставили в Бейнеуский район. Каждые два дня будут приходить ещё несколько вагонов с сеном. Его будут доставлять до нуждающихся фермеров, - сказал волонтер Курмет Талапказы.
Фермеры региона 14 июля также обратились к Минсельхозу с просьбой о помощи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканала КТК.
- Помогите нам хотя бы с транспортировкой. Для того, чтобы съездить в соседний Актобе, приходится на 250 тысяч тенге заправлять один КамАЗ. Если эти затраты возьмет на себя государство, нам уже будет легче. В Актобе рулон сена стоит 10 тысяч тенге. Нас эта цена устраивает, но с соляркой выходит очень дорого, - говорят фермеры.
Из-за засухи уже погибло около полутора тысяч голов скота. Крестьяне попросили исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Ербола Карашокеева, который прибыл в Мангистау, ввести режим ЧС. По данным телеканала, Карашокеев ответил, что для этого с предложением должны выйти местные власти. Но мангистауские чиновники считают, что ситуация еще терпимая. К тому же, фермерам пообещали оказать денежную помощь.
- Выделено 1,9 миллиарда тенге из республиканского резерва. Думаю, до конца недели эти деньги уже поступят местным исполнительным органам. Есть определенная процедура, согласно которой местные власти должны создать специальную комиссию. И по списку каждое пострадавшее хозяйство получит помощь, - сказал Карашокеев.
Теперь сельские активисты будут распределять рулоны травы по крестьянским хозяйствам, чей скот страдает от голода. С доставкой кормов до фермеров помогут местные власти и волонтёры. Ещё пять вагонов с травой ожидают в течение нескольких дней. Корма предназначены для сел Жетыбай, Шетпе и города Жанаозен.
- Эту траву мы собрали в Туркестанской области. Первые полторы тысячи рулонов сегодня доставили в Бейнеуский район. Каждые два дня будут приходить ещё несколько вагонов с сеном. Его будут доставлять до нуждающихся фермеров, - сказал волонтер Курмет Талапказы.
Фермеры региона 14 июля также обратились к Минсельхозу с просьбой о помощи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканала КТК.
- Помогите нам хотя бы с транспортировкой. Для того, чтобы съездить в соседний Актобе, приходится на 250 тысяч тенге заправлять один КамАЗ. Если эти затраты возьмет на себя государство, нам уже будет легче. В Актобе рулон сена стоит 10 тысяч тенге. Нас эта цена устраивает, но с соляркой выходит очень дорого, - говорят фермеры.
Из-за засухи уже погибло около полутора тысяч голов скота. Крестьяне попросили исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Ербола Карашокеева, который прибыл в Мангистау, ввести режим ЧС. По данным телеканала, Карашокеев ответил, что для этого с предложением должны выйти местные власти. Но мангистауские чиновники считают, что ситуация еще терпимая. К тому же, фермерам пообещали оказать денежную помощь.
- Выделено 1,9 миллиарда тенге из республиканского резерва. Думаю, до конца недели эти деньги уже поступят местным исполнительным органам. Есть определенная процедура, согласно которой местные власти должны создать специальную комиссию. И по списку каждое пострадавшее хозяйство получит помощь, - сказал Карашокеев.