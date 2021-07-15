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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:47

Просмотров: 14

Снятые в Мангистау кадры вошли в клип «Лиловая» рэп-исполнителя Jah Khalib

Казахстанский хитмейкер экранизировал последний сингл из своего нового альбома «Desert Eagle». В историческом вижуале «Лиловая» Jah Khalib возвращается к размаху клипа «Медина», исполняя роль воина, потерявшего связь с любимой, передает tntmusic. Съемки прошли в урочище Бозжыра.

Кадр видео
Jah Khalib представил масштабный клип «Лиловая», который вполне можно назвать маленьким кино, передает tntmusic.

В клипе можно увидеть пейзажи Мангистау, а именно урочище Бозжыра.



- В клипе отсылки к пеплуму «Гладиатор» и к прошлому видеохиту артиста «Медина». Исторический сеттинг создаёт впечатление о возобновившемся сотрудничестве Бахтияра с постановщиком Айсултаном Сеитовым, но режиссёром нового вижуала выступил не он, а Адилет Абиш ― новая восходящая звезда клипмейкинга из Казахстана. Герой ролика «Лиловая» бродит по пустыне, мечтая добраться до дома с войны, - отмечается на сайте tntmusic.



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