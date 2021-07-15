Снятые в Мангистау кадры вошли в клип «Лиловая» рэп-исполнителя Jah Khalib

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Jah Khalib представил масштабный клип «Лиловая», который вполне можно назвать маленьким кино, передает tntmusic.
В клипе можно увидеть пейзажи Мангистау, а именно урочище Бозжыра.
- В клипе отсылки к пеплуму «Гладиатор» и к прошлому видеохиту артиста «Медина». Исторический сеттинг создаёт впечатление о возобновившемся сотрудничестве Бахтияра с постановщиком Айсултаном Сеитовым, но режиссёром нового вижуала выступил не он, а Адилет Абиш ― новая восходящая звезда клипмейкинга из Казахстана. Герой ролика «Лиловая» бродит по пустыне, мечтая добраться до дома с войны, - отмечается на сайте tntmusic.
В клипе можно увидеть пейзажи Мангистау, а именно урочище Бозжыра.
- В клипе отсылки к пеплуму «Гладиатор» и к прошлому видеохиту артиста «Медина». Исторический сеттинг создаёт впечатление о возобновившемся сотрудничестве Бахтияра с постановщиком Айсултаном Сеитовым, но режиссёром нового вижуала выступил не он, а Адилет Абиш ― новая восходящая звезда клипмейкинга из Казахстана. Герой ролика «Лиловая» бродит по пустыне, мечтая добраться до дома с войны, - отмечается на сайте tntmusic.
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