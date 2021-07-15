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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 615

Медики региона: Жители Мангистау массово прививаются от коронавируса

Жители Мангистауской области активно прививаются от коронавируса. Каждый житель города может обратиться в поликлинику и получить вакцину, передает zakon.kz.

Фото zakon.kz
По словам директора поликлиники SofieMed Надиркожа Мусаева, кампания по вакцинации началась с апреля.

- Сначала привились наши медицинские работники, учителя, сотрудники правоохранительных органов. С мая начали массово вакцинировать население. В этой связи семь врачей нашей клиники прошли курсы по вакцинации, получили сертификаты. Также у 7-8 медиков есть свои разрешения. Жители, обратившиеся в нашу клинику, сначала проходят осмотр у врача. Если у них нет побочных эффектов на вакцину либо они сами не возражают привиться, проходят регистрацию. После этого они получают вакцину, еще 30 минут находятся в зоне наблюдения врача. С первых дней кампании по вакцинации работают четыре бригады. Две бригады - здесь, в поликлинике, остальные - обслуживают трудовые коллективы, - отметил директор поликлиники.

По его словам, к передвижным бригадам поступает спрос со стороны трудовых коллективов. Они получают приглашение от коллективов, где работают 50-100 человек. Медики отправляются на их рабочее место, прививают там.

- На сегодня в день получить вакцину в поликлинику обращаются 250-300 человек. 50 процентов жителей, прикрепленных к поликлинике, должны получить вакцину. Это - 15-16 тысяч человек. Если в день привить 250-300 человек, мы сможем достичь определенного результата. 93% сотрудников клиники получили вакцину, - добавил Надиркожа Мусаев.

Врач-эпидемиолог этой же поликлиники Кайрат Ормекешов отметил, что медучреждение обслуживает 30 тысяч человек.

- Есть мобильная бригада и фильтровые кабинеты, которые обслуживают 30 тыс. человек. Работают также четыре бригады по вакцинации населения. Мобильные бригады выезжают домой к заболевшим коронавирусом, проводят лечение. Сейчас ведется активная работа по борьбе с пандемией, - сказал он.

По словам врача-эпидемиолога, на складах вакцинации имеются четыре вида вакцин. Первым компонентом привились около семи тысяч человек, вторым компонентом - около пяти тысяч человек.

- У нас работают опытные, квалифицированные врачи, - отметил Кайрат Ормекешов.

Среди тех, кто пришел получить вакцину, соблюдается дистанция, учтены все санитарные требования.



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Комментарии ( 1 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:36
50 процентов жителей, прикрепленных к поликлинике, должны получить вакцину.


никто ничего не должен, это добровольная вакцинация. или всё-таки принудительная? вы там определитесь уже.
 
 

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