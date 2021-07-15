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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:41

Просмотров: 11

Полгода в ожидании! Жители новостройки в Актау пожаловались на отсутствие газа в квартирах

Владельцы квартир 61 дома в 16 микрорайоне возмутились отсутствием газоснабжения по вине застройщика ТОО «Aras invest». По словам горожан, проектом в доме было предусмотрено газоснабжение, но заселившись в свои квартиры, жильцы до сих пор вынуждены готовить на электроплитках.

Фото жителей Актау
Жители новостройки №61 в 16 микрорайоне пожаловались на отсутствие газа в их квартирах.

- По проекту, в доме было предусмотрено газоснабжение. Даже установлен газопровод, но застройщик по своей халатности до сих пор не подал все необходимые документы на подключение газа к дому. Мы неоднократно обращались к застройщику дома ТОО «Aras invest», но в ответ слышим одни обещания, - жалуются жители 61 дома в 16 микрорайоне.

Жители писали жалобы в местный акимат, но на их проблему, по словам жильцов, никто так и не обратил внимание. В городской администрации сослались на мораторий на проверки субъектов предпринимательства.

Жители дома также написали письмо и в мангистауский филиал АО «КазТрансГаз Аймак».

В компании подтвердили, что действительно в феврале 2021 года были выданы технические условия на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

- Однако на сегодняшний день в адрес филиала не поступало обращений от ТОО «Aras invest» на подключение 61 дома к системе газоснабжения. Филиал готов рассмотреть возможность рассмотрения подключения дома к газоснабжению, - говорится в ответном письме филиала АО «КазТрансГаз Аймак».



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