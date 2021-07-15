Попрошайка с пистолетом за спиной напугала водителей Актау

- Я сразу же прикрыл окно, не произошло бы чего. Такое вижу впервые. Она им, получается, угрожает, если водитель не даст ей мелочь? - задался вопросом автор видео.

- На неё был составлен протокол по статье 449 КоАП РК и проведена профилактическая беседа, - сообщили в ведомстве.

Женщину с пистолетом запечатлели сегодня, 15 июля, после полудня на проезжей части около Мангистауского энергетического колледжа.Водитель, снявший видео, уверяет, что за спиной в правой руке у женщины-попрошайки был пистолет.Сотрудники полиции управления полиции Актау установили личность женщины. Она является лицом без определённого места жительства.Гражданка была доставлена в полицию. Выяснилось, что женщина в руке держала игрушечный пистолет. Никаких жалоб или заявлений в полицию не поступало.