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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 7

Попрошайка с пистолетом за спиной напугала водителей Актау

Женщину, просящую деньги у водителей с похожим на оружие предметом, сняли на перекрёстке между 2, 3 и 6А микрорайонами. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали инцидент.

Кадр видео
Женщину с пистолетом запечатлели сегодня, 15 июля, после полудня на проезжей части около Мангистауского энергетического колледжа.

Водитель, снявший видео, уверяет, что за спиной в правой руке у женщины-попрошайки был пистолет.

- Я сразу же прикрыл окно, не произошло бы чего. Такое вижу впервые. Она им, получается, угрожает, если водитель не даст ей мелочь? - задался вопросом автор видео.


Сотрудники полиции управления полиции Актау установили личность женщины. Она является лицом без определённого места жительства.

Гражданка была доставлена в полицию. Выяснилось, что женщина в руке держала игрушечный пистолет. Никаких жалоб или заявлений в полицию не поступало.

- На неё был составлен протокол по статье 449 КоАП РК и проведена профилактическая беседа, - сообщили в ведомстве.





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