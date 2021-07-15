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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 1473

Пляжи под запретом! Новые меры по усилению карантинных ограничений вводят в Мангистау

В центре общественных коммуникаций предоставили разъяснения по новому постановлению об ужесточении ограничительных и карантинных мер на территории Мангистауской области.

Фото из архива
Согласно постановлению главного санврача региона, в Мангистау будут приостановлены:

- междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»;
- деятельность пляжей, баз отдыха и аквапарков.

В выходные и праздничные дни запрещена деятельность:

- общественного транспорта;
- объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте «Ashyq», открытых рынков, ярмарок;
- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;
- фудкортов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq».

В будние дни будет ограничена деятельность:

- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте «Ashyq», до 20-00 часов;
- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, независимо от участия в проекте «Ashyq», до 18-00 часов;
- объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 20-00 часов, не участвующих в проекте «Ashyq» - до 18-00 часов.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.



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Комментарии ( 6 )

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  • elek
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 618965450 (Посетители) Сегодня, 18:03
А море чем помешало????
 
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  • elek
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:01
ЧО, и Риксос закроют?!
Покажите видео! ;)
 
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 Cain_77 (Посетители) Сегодня, 17:53
А в море вход по Ашику
 
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  • elek
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 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 17:52
Больные на всю голову, враги народа! Ладно спа, фитнес, сауна, НО общ транспорт зачем останавливать, на них ездят как рас таки люди, у которых нет возможности на такси, а именно 60% населения, если не ошибаюсь. есть люди которые работают по сменам и на выходных тоже, что вы делаете?? А даже если не на работу, на 2 дня выходных, у всех есть дела, по которым надо ездить на автобусах, те кто вакцинировался, наверное не виноваты, то что вы не можете справится со своей работой и вообще вакцина это ВЫБОР каждого человека, хочет или не хочет, не вам решать!!!
 
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 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:41
Комментарий удален за нарушение правил

АХТУНГ!
 
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Virus1 (Посетители) Сегодня, 17:33
Так было написано, что наш регион не входит под эти ужесточения
 
 

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