Пляжи под запретом! Новые меры по усилению карантинных ограничений вводят в Мангистау

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Согласно постановлению главного санврача региона, в Мангистау будут приостановлены:
- междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»;
- деятельность пляжей, баз отдыха и аквапарков.
В выходные и праздничные дни запрещена деятельность:
- общественного транспорта;
- объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте «Ashyq», открытых рынков, ярмарок;
- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;
- фудкортов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq».
В будние дни будет ограничена деятельность:
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте «Ashyq», до 20-00 часов;
- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, независимо от участия в проекте «Ashyq», до 18-00 часов;
- объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 20-00 часов, не участвующих в проекте «Ashyq» - до 18-00 часов.
Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.
- междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»;
- деятельность пляжей, баз отдыха и аквапарков.
В выходные и праздничные дни запрещена деятельность:
- общественного транспорта;
- объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте «Ashyq», открытых рынков, ярмарок;
- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;
- фудкортов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq».
В будние дни будет ограничена деятельность:
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте «Ashyq», до 20-00 часов;
- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, независимо от участия в проекте «Ashyq», до 18-00 часов;
- объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 20-00 часов, не участвующих в проекте «Ashyq» - до 18-00 часов.
Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.