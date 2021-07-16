В Мангистау на пост акимов сельских округов претендуют 34 кандидата

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- Всего выдвинулись 39 кандидатов. Три кандидата по собственному желанию и по решению соответствующей партии сняли свои кандидатуры. Из зарегистрированных 36 кандидатов отменена регистрация двух кандидатов, - рассказал Аскар Рзаханов.



Согласно Закону «О выборах», зарегистрированные кандидаты имеют право на проведение предвыборной агитации, для этого областной комиссией были определены объемы финансовых средств. На сайте областной избирательной комиссии была опубликована поступившая в адрес комиссии информация от средств массовой информации о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади.



- Руководство районов, где будут проводиться выборы, должны содействовать кандидатам в вопросе проведения встреч с избирателями и проведению агитационных работ, - отметил Аскар Рзаханов.