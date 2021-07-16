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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:51

Просмотров: 10

Как будет проходить Курбан айт в Мангистау

В Мангистау в этом году празднование Курбан айта пройдет в онлайн режиме. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил главный санитарный врач региона Газиз Надуев.

Иллюстративное фото из открытых источников
- Необходимо уменьшить выход жителей региона в места скопления при праздновании. Мы рекомендуем отмечать этот праздник у себя в семьях, насколько это возможно сократить выход людей в общественные места, - сказал Газиз Надуев.

Главный санитарный врач региона отметил, что местными исполнительными органами даны поручения всем районным акиматам о подготовки мест убойных цехов скота, которые имеют официальные разрешение на проведение данного мероприятия.

- Все сотрудники убойных цехов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и гигиеническими средствами. А также все предприниматели, которые будут осуществлять забой скота, должны обеспечить соблюдение противоэпидемиологического режима на объектах, - отметил главный санитарный врач региона.

Газиз Надуев также отметил, что проведение коллективных религиозных мероприятий в закрытых помещениях запрещены. Проведение намаза разрешено на открытых площадках при соблюдении масочного режима и дистанции в соответствии с требованиями санитарных норм.

По словам руководителя управления по делам религии Мангистауской области Максатбека Маханбетова, в связи с пандемической ситуацией в регионе жертвоприношение в этом году будет осуществлено двумя способами.

- В этом году жертвоприношение будет проводиться двумя способами — онлайн и офлайн. В офлайн формате в строгом соответствии с санитарными правилами в специально отведенных акиматами бойнях. Онлайн жертвоприношение можно произвести через сайт qurban2021.kz, - отметил Максатбек Маханбетов.



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