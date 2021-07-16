Мусорный вопрос: Туристов назвали коммунальщики причиной увеличения бытовых отходов в Актау

Фото из архива
Жители Актау пожаловались на переполненные контейнеры и вонь.
В рубрике «Народные новости» пользователь сайта опубликовал новость «Просим принять меры».
- В 28 микрорайоне 21 дом: возле подъезда куча мусора, который уже не убирают неделями. Рядом играют дети, ходят люди. Невозможно дышать от вони мусора, мухи разлетаются по квартирам, - жалуются горожане.
В ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что в городе стало намного больше мусора и связывают коммунальщики это с увеличением количества туристов.
- Техника на линии, мусор вывозят. Мусора стало намного больше. Очень много людей приезжих. Посмотрите на солдатский пляж. Где поели, там и оставили все. Предприниматели не заключают договоры на набережной зоне. От туристов отходов больше, чем от населения. Большая часть мусора - это тара. Пластиковые бутылки, которые в объёме большие. Пять штук пятилитровых бутылок уже занимают пространство половины контейнера. Представьте, сверху ещё пару пакетов. И все, контейнер полный. Это сезонное явление. К осени не будет такого объёма уже, - рассказали в «Caspiy Оperating».
В рубрике «Народные новости» пользователь сайта опубликовал новость «Просим принять меры».
- В 28 микрорайоне 21 дом: возле подъезда куча мусора, который уже не убирают неделями. Рядом играют дети, ходят люди. Невозможно дышать от вони мусора, мухи разлетаются по квартирам, - жалуются горожане.
В ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что в городе стало намного больше мусора и связывают коммунальщики это с увеличением количества туристов.
- Техника на линии, мусор вывозят. Мусора стало намного больше. Очень много людей приезжих. Посмотрите на солдатский пляж. Где поели, там и оставили все. Предприниматели не заключают договоры на набережной зоне. От туристов отходов больше, чем от населения. Большая часть мусора - это тара. Пластиковые бутылки, которые в объёме большие. Пять штук пятилитровых бутылок уже занимают пространство половины контейнера. Представьте, сверху ещё пару пакетов. И все, контейнер полный. Это сезонное явление. К осени не будет такого объёма уже, - рассказали в «Caspiy Оperating».