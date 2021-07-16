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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 835

Мусорный вопрос: Туристов назвали коммунальщики причиной увеличения бытовых отходов в Актау

От жителей Актау поступают жалобы: из микрорайонов перестали вывозить мусор. В «Caspiy Оperating» сообщили, что в городе бытового мусора стало намного больше из-за увеличения потока туристов.

Фото из архива
Жители Актау пожаловались на переполненные контейнеры и вонь.

В рубрике «Народные новости» пользователь сайта опубликовал новость «Просим принять меры».

- В 28 микрорайоне 21 дом: возле подъезда куча мусора, который уже не убирают неделями. Рядом играют дети, ходят люди. Невозможно дышать от вони мусора, мухи разлетаются по квартирам, - жалуются горожане.

В ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что в городе стало намного больше мусора и связывают коммунальщики это с увеличением количества туристов.

- Техника на линии, мусор вывозят. Мусора стало намного больше. Очень много людей приезжих. Посмотрите на солдатский пляж. Где поели, там и оставили все. Предприниматели не заключают договоры на набережной зоне. От туристов отходов больше, чем от населения. Большая часть мусора - это тара. Пластиковые бутылки, которые в объёме большие. Пять штук пятилитровых бутылок уже занимают пространство половины контейнера. Представьте, сверху ещё пару пакетов. И все, контейнер полный. Это сезонное явление. К осени не будет такого объёма уже, - рассказали в «Caspiy Оperating».



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Комментарии ( 11 )

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  • Ingul
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:14
Это все туристы, газ пьют, потом аклиматизация и в итоге срут и гадят везде, вездееее... Для них уже и Риксос построили, но они продолжают, приехали на море, а гадят везде, не только на солдатском пляже, НО уже в 28м мкр... popa

Ну а если серьезно, то что ожидать от руководства мелких Компаний, региональных департаментов и т.д, если у нас начиная с министерств если что то случается, то все равно "кто-то виноват, но они не виновны как Рафик с миниатюры Камеди"... У нас только могут смотреть на Запад, а делать нееет, иначе это же надо типа самоотводы брать, ответственность на себя и уходить в отставку как это делают управленцы на Западе...
 
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alixah (Посетители) Сегодня, 18:07
Чуть что так туристы виноваты, технику свою не чинят, вечно масло течёт с гидравлики, оставляют лужи после себя, вечно грязные машины, походу их никогда не моют, неужели так трудно привести в порядок технику?
 
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  • alixah
  • Ed Word
 Orion (Посетители) Сегодня, 17:45
Когда газа на заправках не было, тоже говорили что причина в понаехавших туристах.
Это уже не смешно.
 
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  • alixah
  • Ed Word
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:42
Та что такое, опять туристы! И газ потребляют и воду из крана выпивают всю и мусор плодят. Беда одна от туристов
 
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  • Галина63
  • alixah
 zhanino (Посетители) Сегодня, 17:19
а возле домов, почему по 5 дней мусор не вывозится вообще от слова вообще, это уже наблюдается не только в летнее время, а и в другие месяцы.
 
-2
  • Галина63
  • Карусель
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  • Альфарий
 111753576 (Посетители) Сегодня, 17:12
Причем тут магазины ? Магазины платят за вывоз мусора гораздо больше жителей.
 
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  • Карусель
  • Ареке
  • alixah
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:11
Да и без туристов, наш город последние 15 лет чистотой не блещет! А вот коррупция, кумовство, воронье земли, и средств из казны города... Это " украшает" наш город

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
-2
  • 111753576
  • Альфарий
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Romeo (Посетители) Сегодня, 17:08
Туристов назвали коммунальщики причиной увеличения бытовых отходов в Актау


Нет. Причина почему контейнеры переполнены - придомовые и внутридомовые никому не нужные рассадники просрочки, продавцы алкоголя детям и другие не дающие никому и никогда чеков "магазины". Их владельцы и работницы собственноручно тащат кучу картона от просрочки и выкидывают их в общие контейнера, чего делать они не имеют никакого права.

Либо взятка в акимат была отдана с условием пользования урной, либо надзорные органы не дорабатывают. Других причин, теорий и вариантов нет.
 
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  • Галина63
  • leo529
  • alixah
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 16:50
Это как в одной из знаменитой поговорке... Плохому танцору и яйца... Мешают... Так и Kaspiy operating ищет крайних в своих проблемах... Мало того, что подняли за свои услуги цены до 750 тенге теперь вместо того чтобы сокращать свою спецтехнику её надо наоборот увеличивать тем более летом в связи с пиковыми нагрузками.
 
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  • bekenova
  • Галина63
 ronn (Посетители) Сегодня, 16:47
Туристы? Видать, они только в этом году об Актау узнали...
 
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