33 вагона сена отправили волонтеры из Туркестанской области для Мангистау

Фото с сайта inform.kz
В Мангистаускую область отправили 33 вагона с прессованным сеном по информации на сегодня, 17 июля.
- На прошлой неделе через соцсети волонтёры обратились к руководству АО «НК КТЖ» с просьбой помочь в доставке сена в нуждающиеся районы Мангистауской области. К тому времени силами местных грузоотправителей уже 9 июля из Арыса отправили два вагона сена. С учетом сложившейся ситуации в компании решили бесплатно обеспечить вагонами и локомотивной тягой перевозки сена, собранного волонтерами, - сообщили в пресс-службе.
Представители АО «НК КТЖ» добавили, что предоставили волонтерам 15 вагонов из 33.
По мере поступления заявок на дополнительные вагоны в компании будут решать вопрос предоставления подвижного состава и его отправки. В пресс-службе отдельно отметили, что на станциях не будут взимать сборы за простаивание вагонов на станциях.
- На погрузке стоят еще семь вагонов, их отправка назначена на завтра, 18 июля, - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Мангистау сфотографировали умирающих от голода лошадей.
На покупку корма из местного бюджета выделили 200 миллионов тенге.
Министр сельского хозяйства назвал массовую гибель лошадей в Мангистау недоработкой акиматов.
- На прошлой неделе через соцсети волонтёры обратились к руководству АО «НК КТЖ» с просьбой помочь в доставке сена в нуждающиеся районы Мангистауской области. К тому времени силами местных грузоотправителей уже 9 июля из Арыса отправили два вагона сена. С учетом сложившейся ситуации в компании решили бесплатно обеспечить вагонами и локомотивной тягой перевозки сена, собранного волонтерами, - сообщили в пресс-службе.
Представители АО «НК КТЖ» добавили, что предоставили волонтерам 15 вагонов из 33.
По мере поступления заявок на дополнительные вагоны в компании будут решать вопрос предоставления подвижного состава и его отправки. В пресс-службе отдельно отметили, что на станциях не будут взимать сборы за простаивание вагонов на станциях.
- На погрузке стоят еще семь вагонов, их отправка назначена на завтра, 18 июля, - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Мангистау сфотографировали умирающих от голода лошадей.
На покупку корма из местного бюджета выделили 200 миллионов тенге.
Министр сельского хозяйства назвал массовую гибель лошадей в Мангистау недоработкой акиматов.
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