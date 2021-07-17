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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Вчера, 21:18

Просмотров: 746

33 вагона сена отправили волонтеры из Туркестанской области для Мангистау

В «Казахстан Темир Жолы» (АО «НК КТЖ») откликнулись на просьбу волонтеров и перевезли в Мангистаускую область уже 33 вагона с сеном. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото с сайта inform.kz
В Мангистаускую область отправили 33 вагона с прессованным сеном по информации на сегодня, 17 июля.

- На прошлой неделе через соцсети волонтёры обратились к руководству АО «НК КТЖ» с просьбой помочь в доставке сена в нуждающиеся районы Мангистауской области. К тому времени силами местных грузоотправителей уже 9 июля из Арыса отправили два вагона сена. С учетом сложившейся ситуации в компании решили бесплатно обеспечить вагонами и локомотивной тягой перевозки сена, собранного волонтерами, - сообщили в пресс-службе.

Представители АО «НК КТЖ» добавили, что предоставили волонтерам 15 вагонов из 33.
По мере поступления заявок на дополнительные вагоны в компании будут решать вопрос предоставления подвижного состава и его отправки. В пресс-службе отдельно отметили, что на станциях не будут взимать сборы за простаивание вагонов на станциях.

- На погрузке стоят еще семь вагонов, их отправка назначена на завтра, 18 июля, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Мангистау сфотографировали умирающих от голода лошадей.

На покупку корма из местного бюджета выделили 200 миллионов тенге.

Министр сельского хозяйства назвал массовую гибель лошадей в Мангистау недоработкой акиматов.



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