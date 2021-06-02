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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:52

Просмотров: 1231

Умирающих от голода лошадей в степях Мангистау сфотографировал местный житель

Фото умирающих лошадей опубликовал на своей странице Facebook местный житель Бердимурат Торекенов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото Бердимурата Торекенова
В своём посте Бердимурат Торекенов сообщает, что в нескольких населённых пунктах нашего региона лошади гибнут из-за сильной жары и засухи.

Умирающих от голода лошадей в степях Мангистау сфотографировал местный житель


- Осадков как таковых в степях в этом году не было. Большинство пастбищ высохли и из-за отсутствия кормов. Местные фермеры ищут новые места кормёжки. Недавно несколько пастухов гнали скот из села Акшымырау на пастбище — по дороге погибли три лошади, на обратном пути — пять. Последствия засухи могут привести к упадку сельского хозяйства, - пишет Бердимурат Торекенов.


Пользователи Facebook были шокированы фотоснимками. Пост набрал свыше 200 комментариев, публикацией поделились 184 человека.

Умирающих от голода лошадей в степях Мангистау сфотографировал местный житель


Как сообщили сегодня, 2 июня, в акимате, на минувшей неделе по поручению областного акима создана рабочая группа, и начата кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. На закупку корма для фермеров из других регионов страны через СПК «Каспий» выделены необходимые средства. Власти ведут переговоры с Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областями по поставкам кормов, а также использованию пастбищ и сенокосов.

Умирающих от голода лошадей в степях Мангистау сфотографировал местный житель


- Рабочая группа во главе с заместителем акима области Галымжаном Ниязовым посетит Алгинский, Байганинский, Мартукский, Мугалжарский, Кобдинский, Темирский районы Актюбинской области. На днях аким Бейнеуского района с той же целью посетил Актюбинскую область и создал договорённость о диалоге с руководителями этих районов, – рассказали в акимате.



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Комментарии ( 6 )

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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 12:41
О боже, бедное животное. У меня сердце разрывается, что с ним стало, где хозяева? unsmile
 
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касым (Посетители) Сегодня, 12:28
А что если фоторепортаж на фейсбуке не было бы акимат не начал двидение чтоли
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • касым
 Expert (Посетители) Сегодня, 12:25
“создал договорённость о диалоге” - более тупой фразы и представить себе трудно... бедные лошадки, ничего вам не светит...
 
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  • Expert
  • касым
  • Ирон
 elek (Посетители) Сегодня, 12:20
- Рабочая группа во главе с заместителем акима области Галымжаном Ниязовым посетит

Пока будут посещать - корм уже никому не понадобиться. Организуйте закуп в ближайшем регионе, той же Астрахани - через 4-дня корм будет на месте. На лошадей смотреть больно и страшно - жалко их.
 
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Saken777888 (Посетители) Сегодня, 12:19
Один из вариантов продать их в другой регион, где много пастбищ.
 
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  • Expert
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 Ustas (Посетители) Сегодня, 11:57
На закупку корма для фермеров из других регионов страны через СПК «Каспий»


Без шансов.
 
 

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