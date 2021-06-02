Умирающих от голода лошадей в степях Мангистау сфотографировал местный житель

- Осадков как таковых в степях в этом году не было. Большинство пастбищ высохли и из-за отсутствия кормов. Местные фермеры ищут новые места кормёжки. Недавно несколько пастухов гнали скот из села Акшымырау на пастбище — по дороге погибли три лошади, на обратном пути — пять. Последствия засухи могут привести к упадку сельского хозяйства, - пишет Бердимурат Торекенов.

- Рабочая группа во главе с заместителем акима области Галымжаном Ниязовым посетит Алгинский, Байганинский, Мартукский, Мугалжарский, Кобдинский, Темирский районы Актюбинской области. На днях аким Бейнеуского района с той же целью посетил Актюбинскую область и создал договорённость о диалоге с руководителями этих районов, – рассказали в акимате.

В своём посте Бердимурат Торекенов сообщает, что в нескольких населённых пунктах нашего региона лошади гибнут из-за сильной жары и засухи.Пользователи Facebook были шокированы фотоснимками. Пост набрал свыше 200 комментариев, публикацией поделились 184 человека.Как сообщили сегодня, 2 июня, в акимате, на минувшей неделе по поручению областного акима создана рабочая группа, и начата кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. На закупку корма для фермеров из других регионов страны через СПК «Каспий» выделены необходимые средства. Власти ведут переговоры с Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областями по поставкам кормов, а также использованию пастбищ и сенокосов.