Массовую гибель лошадей в Мангистау министр сельского хозяйства назвал недоработкой акиматов

Фото Бердимурата Торекенова
Как считает министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, ситуация с гибелью скота - это недоработка районных акиматов.
Напомним, фото умирающих лошадей опубликовал на своей странице Facebook местный житель Бердимурат Торекенов.
Позже в управлении сельского хозяйства Мангистауской области сообщили, что из местного бюджета будет выделено 200 миллионов на покупку корма для голодающих лошадей. Корм для Мангистауских животных привезут после 15 июня.
- Они ситуацию на местах знают лучше, чем Министерство сельского хозяйства либо в областном акимате. Если бы они сигнализировали о ситуации заранее и предложили меры поддержки, мы, конечно, со стороны правительства эту помощь оказали бы, как и сейчас мы оказываем, - сказал Сапархан Омаров.
Напомним, фото умирающих лошадей опубликовал на своей странице Facebook местный житель Бердимурат Торекенов.
Позже в управлении сельского хозяйства Мангистауской области сообщили, что из местного бюджета будет выделено 200 миллионов на покупку корма для голодающих лошадей. Корм для Мангистауских животных привезут после 15 июня.
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