Больше 200 человек заразились COVID-19 в Мангистау

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По состоянию на 18 июля у нас в регионе выявили 210 заболевших коронавирусом, также зафиксировано три факта выздоровления.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Нур-Султан, там зафиксировано 1419 заражённых. На втором месте Алматы - 884 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 735 человек.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 10660 случая заражения COVID-19. Выздоровели 7486 человек.
Напомним, новое постановление санврача региона вступило в силу с 00:00 часов 17 июля.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Нур-Султан, там зафиксировано 1419 заражённых. На втором месте Алматы - 884 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 735 человек.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 10660 случая заражения COVID-19. Выздоровели 7486 человек.
Напомним, новое постановление санврача региона вступило в силу с 00:00 часов 17 июля.