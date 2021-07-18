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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:44

Просмотров: 971

Больше 200 человек заразились COVID-19 в Мангистау

За прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально диагностировали у 210 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 18 июля у нас в регионе выявили 210 заболевших коронавирусом, также зафиксировано три факта выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Нур-Султан, там зафиксировано 1419 заражённых. На втором месте Алматы - 884 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 735 человек.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 10660 случая заражения COVID-19. Выздоровели 7486 человек.

Напомним, новое постановление санврача региона вступило в силу с 00:00 часов 17 июля.



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Комментарии ( 1 )

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 Eduard666 (Посетители) Сегодня, 12:34
Процесс пошел на увеличение! Ну, давайте дальше будем бастовать против прививок! Это же "всеобщая чипизация", они же "непроверенные" и т.д., и т.п...
Будем увеличивать заполняемость койко-мест в "ковидном" стационаре (не зря же его построили). Ну, а кому совсем не повезет - на кладбище... Но зато непривитыми, отстоявшими свое право на отказ от прививки! dance
 
 

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