Добряки исполнили мечту жительницы Актау с ДЦП побывать на море

Инна с Татьяной Солнышкиной кушают арбуз

- В дальнейшем мы планируем показать Инне более живописные места нашего региона, - сказала Сабина Бейсембаева.

Инна на море с Анатолием Чебаковым

- Наконец-то и мне повезло, теперь я имею возможность дышать свежим воздухом и наслаждаться прогулками на улице. Всё это благодаря отзывчивым людям. Очень долго мы искали помощь, и вот нам позвонила Татьяна Александровна, которая узнала о нашей проблеме от общей знакомой и сразу откликнулась. Мы очень, очень благодарны ей. Побольше бы таких людей с таким добрым сердцем, благодаря их помощи многие получают огромную радость быть счастливыми и жить полноценной жизнью. У меня появился очень внимательный и добрый друг Анатолий, который помогает мне бывать на прогулках и купаться в море, - поделилась Инна.

Волонтёру «Клуба добряков Актау» Татьяне Солнышкиной рассказали о Елена Васильевой с дочерью Инной. Волонтёр узнала, что Инна является инвалидом I группы и с детства страдает гипертонической формой ДЦП. В семье мужчин нет, она проживает с мамой. Елена Васильева обратилась за помощью - раз в неделю вывозить дочь на море, так как сама физически не в состоянии этого сделать.Мечта Инны осуществилась. На этой неделе волонтёр клуба Анатолий Чебаков благополучно вывез её с мамой на море в район «Солдатского пляжа». Она была в полном восторге.По словам администратора «Клуба добряков Актау» Сабины Бейсембаевой, они взяли Инну на попечительство и готовы помогать в дальнейшем. Волонтёры делают всё на добровольной основе и от чистого сердца.В свою очередь, Инна поблагодарила членов волонтёрского движения «Клуба добряков Актау».