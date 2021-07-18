Пассажиры рейса Алматы-Актау «застряли» в Шымкенте

- Персонал аэропорта говорит, что у пилотов выработка по часам и они никуда не полетят, потом появилась информация о том, что якобы самолёт неисправен, - сообщил один из пассажиров Ерлан Хабдулхабар.

- Я лично разговаривал с пилотами, пытаясь узнать о причине задержки. Они ответили, что выработали свои часы и сегодня никуда не полетят. Потом сотрудники «FlyArystan» сказали нам, что самолёт неисправен, что они ищут, но не могут найти замену нашему борту. Обещали отправить нас не раньше, чем в обед 18 июля, - рассказал Ерлан Хабдулхабар.

- Так как мне необходимо было по работе быть в Актау, я купил билет на другой самолёт. При этом, если перелёт Алматы – Актау с пересадкой в Шымкенте обошёлся в 44 тысячи тенге, то билет на прямой рейс Шымкент – Актау я купил за 68 тысяч тенге. Часть денег мне пообещали вернуть, - сообщил Ерлан Хабдулхабар.

Рейс из Алматы, который был запланирован на 17 июля в 06:30, перенесли по техническим причинам на 09:20. Вылет произошёл на один час позже на воздушном судне другой авиакомпании «Air Astana». После пересадки в Шымкенте борт должен был вылететь в 20:40 этого же дня, но, покружив в небе, самолёт вернулся обратно в Шымкент.Люди начали паниковать, нервничать. После посадки пассажиров ещё час не выпускали из самолёта. Позже их всё-таки выпустили и закрыли в помещении аэропорта. При этом им не было предоставлено ни воды, ни еды, ни возможности выйти покурить сигареты.Ближе к полуночи люди потребовали выпустить их из заточения у проходящих пилотов.В 03:00 Ерлан Хабдулхабар снял гостиницу за свой счёт. Остальные пассажиры либо остались в аэропорту, либо отправились ночевать к родственникам. Также Ерлану стало известно, что гостиницу пассажирам предоставили, но всем мест не хватило, поэтому многие ночевали на скамейках в аэропорту.Утром люди узнали, что ничего не изменилось: на «горячей линии» авиакомпании сообщили, что рейс будет в 15:35.Informburo.kz ожидает комментарий от пресс-службы авиакомпании «FlyArystan».