Жизнь малыша помогли спасти полицейские в Актау

- Благодаря беспрепятственной и своевременной доставке медикам удалось спасти жизнь ребёнка. Считаем целесообразным объявить благодарность сотрудникам дорожной полиции Берику Токсабаеву и Сагидолле Абишжанову за проявленную самоотверженность, преданность работе и службе народу, - сообщили в ведомстве.

В связи с резким ухудшением состояния здоровья ребёнка 15 июля его родители вызвали скорую помощь. Однако прибытие медиков затянулось по времени и они решили сами доставить малыша в детскую областную больницу.Оказавшиеся рядом с местом жительства малыша у дома №74 в 17 микрорайоне ЖК «Айракты» полицейские неравнодушно отнеслись к происходящему и оказали помощь в сопровождении до больницы.