Заброшенный пляж сняли на видео в Актау

- Во что он превратился — это нескончаемые горы мусора и грязь на всём участке пляжа. Представители акимата, вы хоть раз погуляйте здесь со своими детьми и посмотрите, в каком он запущенном состоянии. В любом случае, имеется же хозяин? - задалась вопросом автор видео.

Видео с заброшенным пляжем за гостиницей «Рахат» прислали в редакцию сегодня, 18 июля. По кадрам видно, что территория пустует, на набережной разбросаны пластиковые бутылки и мусор.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.