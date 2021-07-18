Боевые стрельбы проводят морские пехотинцы в Мангистау

- В течение двух недель с отделениями морской пехоты, разведывательными подгруппами, а также с зенитными и артиллерийскими расчётами будут проведены боевые стрельбы, где отделения продемонстрируют полученные в ходе обучения знания, а также действия в различных видах боя, - отметил командир батальона морской пехоты гвардии майор Шерхан Токбалаев.

После подготовки по специальности военнослужащие регионального командования «Запад» приступили к очередному этапу боевой подготовки – слаживанию отделений, экипажей и расчётов.Цель мероприятия – проверить боевую слаженность отделений в ходе наступления, дать практику командирам отделения в управлении огнём и движением подразделения в атаке и в бою в глубине обороны противника.Тематика занятий различных отделений может отличаться. К примеру, одно отрабатывает действия в обороне, другое - в наступлении, а третье выполняют специальные задачи. При этом не менее 30 процентов полевых занятий будет проходить ночью с отработкой как одиночных нормативов, так и в составе подразделения.После боевых стрельб отделений командиры анализируют действия сержантов и личного состава. Следующим этапом подготовки станет боевое слаживание взводов.