Горожане жалуются на отсутствие уличного освещения в Актау

- Пока нас обслуживало ГКП «АУЭС», всё было хорошо и заявки выполнялись быстро. Сейчас данные полномочия передали ТОО «АктауКурылысСервис», которые их просто-напросто не выполняют. Сколько не звонили, не просили, никто нас не слышит. Вечером или рано утром темно и страшно возвращаться с работы, - жалуется жительница дома №22 Валентина.

По словам жителей 4 микрорайона, освещение перестало работать, когда обслуживание передали ТОО «АктауКурылысСервис».Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы городского акимата.