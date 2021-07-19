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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:25

Просмотров: 633

Двое больных умерли от COVID-19 и 203 человека заразились за сутки в Мангистау

За прошедшие сутки в стране выявлены 5317 заболевших COVID-19, из них 203 в Мангистау. В области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались двое человек. Об этом сообщает coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 5317 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 203 новых случая COVID-19.

По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1896 человек, из них 44 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и семь летальных исходов.

По данным пресс-службы акима Мангистауской области, в регионе за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека.

- Из заболевших за сутки 110 жителей Актау, 30 - из Мунайлинского района, 15 человек из Мангистауского района, семь жителей Тупкараганского района, четыре - Каракиянкого района,15 из Бейнеуского района и 22 человека из Жанаозена. Среди пациентов 146 с симптомами и 57 бессимптомные, - сообщили в пресс-службе акимата региона.



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Комментарии ( 1 )

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 Мимоза (Посетители) Сегодня, 10:28
Где там диванные эксперты с вацапным дипломом? Участие в похоронах не хотите принять? Или подежурить в реанимации?
 
 

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