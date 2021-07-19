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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:31

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Концепция «Открытые данные»: Мангистауская область попала в список самых закрытых регионов

Как акиматы регионов соблюдают концепцию «Открытые данные», рассказали на аналитическом портале Ranking.kz.

Фото из архива
По данным аналитиков, на 15 июля 2021 года доля актуальных наборов открытых данных, размещённых на сайте электронного правительства, составила 85 процентов. Среди них доля открытых данных, размещённых 17 МИО (мониторинга и оценки открытости) регионов страны, составила в среднем 96,8 процента.

Из 17 МИО полностью предоставили всю открытую информацию только 10. Ещё шесть МИО разместили почти полную информацию — от 91,4 до 99,2 процента.

При этом МИО одного региона — Мангистауской области — обеспечили население и бизнес наборами открытых данных всего на 63,7 процента.

Концепция «Открытые данные»: Мангистауская область попала в список самых закрытых регионов


Среди 17 регионов страны на 100 процентов актуальные данные предоставили акиматы всего шесть регионов.

Ещё для пяти регионов доля актуальности наборов открытых данных от общего количества, размещённых на портале, согласно утверждённому перечню, варьируется от 92,2 до 99,1 процента.

Худшие показатели актуальности данных отмечены в Павлодарской (35,8%), Мангистауской (46,7%) и Алматинской (71,7%) областях.

Что касается доли актуальности наборов открытых данных МИО от общего количества, опубликованных на портале, здесь 100 процентов набрали акиматы четырех регионов: Западно-Казахстанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, а также столицы.

Ещё в 11 регионах показатель варьировался от 76,8 до 99,3 процента.

В то же время доля актуальности наборов открытых данных исполнительных органов Мангистауской области от общего количества, опубликованных на портале, составила всего 57,7 процента, Павлодарской — лишь 38,1 процента.



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