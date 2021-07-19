FlyArystan не будет возмещать вынужденные расходы пассажирам рейса Актау-Шымкент

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Авиакомпания FlyArystan не будет возмещать расходы на проживание и питание, которые пассажиры вынужденно понесли во время ожидания рейса Шымкент – Актау, сообщает informburo.kz со ссылкой на службу поддержки компании.
Рейс Алматы – Актау с пересадкой в Шымкенте, который должен был доставить пассажиров до конечного пункта вечером 17 июля, не был выполнен в обещанное время. Самолёт взлетел, но покружив в небе, по неизвестным причинам вернулся в Шымкент. Пассажиры вылетели в Актау только на следующий день в 22.10.
- Проживание и питание точно возмещать не будем. Возместим только авиабилет из Шымкента в Актау. Средства должны поступить на карту в течение 5-7 рабочих дней, – отметили в службе поддержки авиаперевозчика.
Рейс Алматы – Актау с пересадкой в Шымкенте, который должен был доставить пассажиров до конечного пункта вечером 17 июля, не был выполнен в обещанное время. Самолёт взлетел, но покружив в небе, по неизвестным причинам вернулся в Шымкент. Пассажиры вылетели в Актау только на следующий день в 22.10.
- Проживание и питание точно возмещать не будем. Возместим только авиабилет из Шымкента в Актау. Средства должны поступить на карту в течение 5-7 рабочих дней, – отметили в службе поддержки авиаперевозчика.