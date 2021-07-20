Аким Мангистау поздравил жителей области с праздником Курбан айт

Фото из архива Lada.kz

Аким Мангистауской области поздравил жителей региона с праздником Курбан айт.



- Для всех нас встречать праздник, который сочетает в себе свет, доброту и благодеяние, милосердие и единство, стало очень тёплой традицией. Однако из-за эпидемиологической ситуации в регионе многие мероприятия отменяются или переносятся. К сожалению, на Курбан айт у нас нет возможности собираться большими компаниями с родственниками. Я призываю каждого встретить праздник в узком семейном кругу. Это позволит избежать последствий. Духовное управление мусульман Казахстана предлагает делать садака дистанционно. Любой гражданин, проявивший желание сделать жертвоприношение, может через портал qurban2021.kz, - сказал Серикбай Трумов.



Глава региона попросил жителей области отнестись к карантинным ограничениям с пониманием.



- Благодаря нашему терпению и сплочённости мы вместе преодолеем все трудности. Наша сила в единства, и в будущем нас ждут светлые дни. Здоровье - наше главное богатство. Здоровое поколение - достояние страны! – добавил аким области.



Редакция Lada.kz поздравляет мусульман со священным праздником. Желаем всем мангистаусцам здоровья, благополучия и счастья.