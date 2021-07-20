В Мангистау запустят дополнительный поезд из Алматы-2

Фото из архива Lada.kz
В связи с возросшим спросом на летний период от станции «Алматы-2» запустят дополнительный коммерческий пассажирский поезд в Мангистау.
Поезд №287/288 сообщением «Алматы-2 – Мангистау» запустят с 21 июля. Периодичность курсирования – раз в неделю. Приобрести билеты можно на сайте bilet.railways.kz или через мобильное приложение «Билеты КТЖ».
В связи с карантинными требованиями пассажиров просят соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах.
Поезд №287/288 сообщением «Алматы-2 – Мангистау» запустят с 21 июля. Периодичность курсирования – раз в неделю. Приобрести билеты можно на сайте bilet.railways.kz или через мобильное приложение «Билеты КТЖ».
В связи с карантинными требованиями пассажиров просят соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах.
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