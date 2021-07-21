Число выявленных новых заражённых COVID-19 составило 146 человек в Актау

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По состоянию на 18 июля у нас в регионе выявили 146 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 156 фактов выздоровления.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Нур-Султан, там зафиксировано 1277 заражённых. На втором месте Алматы - 710 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 703 человек.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 11198 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 7712 человек.
Напомним, новое постановление санврача региона вступило в силу с 00:00 часов 17 июля.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Нур-Султан, там зафиксировано 1277 заражённых. На втором месте Алматы - 710 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 703 человек.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 11198 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 7712 человек.
Напомним, новое постановление санврача региона вступило в силу с 00:00 часов 17 июля.