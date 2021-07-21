Навели тень на плетень! О реконструкции дорог в 5 микрорайоне Актау рассказали чиновники

- В сметной документации предусмотрены замена существующих автомобильных дорог и тротуаров, новое строительство не предусмотрено. Однако, по просьбе жителей рассматриваются варианты по расширению автодорог и парковочных «кармашков», - объяснили в акимате.

По информации чиновников, установка парковочных мест перед домом №18 в 5 микрорайоне ведётся за счёт средств компании NCOC.Напомним, жители возмутились реконструкцией дорог не по плану.