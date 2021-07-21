Пассажиры рейса Актау-Алматы пожаловались на задержку рейса

- Уже 11:40, и мы до сих пор находимся в замкнутом помещении без свежего воздуха. И это, тем более, в условиях карантина. Здесь много детей и людей пожилого возраста. Просто беспредел! - возмутилась одна из пассажирок.

По словам пассажиров, вылет был назначен на 07:50, но рейс был отложен на 10:00.В итоге на судно пассажиров запустили в 10:25.В пресс-службе международного аэропорта сообщили, что данный рейс был изначально обслужен с задержкой. Он вылетел в 11:58 по местному времени. Со стороны аэропорта задержек в обслуживании не было.О причинах задержки Lada.kz ожидает комментарий от авиакомпании.