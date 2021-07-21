С объектами строительства в Мангистау ознакомился глава правительства

Фото с официального информационного ресурса премьер-министра РК
Аскар Мамин стал участником церемонии открытия первого в Казахстане тематического парка TETYSBLU. Объект расположен в туристической зоне Актау. Он включает более 30 уникальных аттракционов, а также не имеющие аналогов в Центральной Азии аттракционы - BluPower, Watermania, Snorri. Глава правительства проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау - отели под брендами «Hilton» и «Fairmont» с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и апартаментами, Aqualina Resort.
Завершение строительства гольф-клуба, торговых рядов, вилл и отеля «Fairmont» планируется в сентябре этого года.
Премьер-министр ознакомился с ходом строительства дополнительного водопровода протяжённостью 49 километров и напорного канализационного коллектора от КОС-1 до КОС-2 протяжённостью 33 километра для обеспечения жизнедеятельности туристической зоны. Работы завершатся в октябре текущего года. Аскар Мамин поручил обеспечить своевременное завершение строительства запланированных объектов, а также транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Также премьер-министру доложили о развитии рыбного хозяйства в регионе, в том числе перспективных проектах строительства завода по выращиванию осетровых видов рыб, организации рыболовства на Каспийском море. Аскар Мамин ознакомился с проектом по созданию рыбоводного комплекса в заливе «Инжу Маржан» с внедрением современных технологий по выращиванию и переработке рыбы объёмом до 30 тысяч тонн в год, включая производство рыбных кормов и инкубационного цеха для производства посадочного материала.
В СЭЗ «Морпорт Актау» главе правительства были презентованы инвестиционные проекты по производству мягкой упаковочной тары, полимерной упаковки, насосных штанг и муфт, каустической соды и хлорсодержащей продукции. Вопросы развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана были рассмотрены во время посещения премьер-министром паромного комплекса «Курык» и морского порта «Актау». Мощность перевалки грузов составляет шесть миллионов тонн в год.
Глава правительства проинспектировал ход строительства автомобильной дороги первой категории «Актау-аэропорт» протяжённостью 24 километра, а также ход реконструкции городской автомобильной дороги от бывшего «Хонда»-центра до Т-образного перекрёстка села Умирзак протяжённостью 4,5 километра. Полное завершение всех видов работ на данных участках запланировано к 1 сентябрю текущего года.
Кроме этого, Аскар Мамин побывал в Центре обработки данных АО «Транстелеком». Стоимость проекта – 6,8 миллиарда тенге. Центр соответствует стандартам безопасности и надёжности уровня Tier III. Всего подобные центры построены в девяти городах Казахстана: Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда, Жезказган, Кызылорда, Нур-Султан и Алматы. Центры обработки данных призваны обеспечить бесперебойную деятельность клиентских серверов, стать технологической основой для цифровизации в стране.
Напомним, фермерам в Мангистау глава правительства поручил оказать помощь.
Завершение строительства гольф-клуба, торговых рядов, вилл и отеля «Fairmont» планируется в сентябре этого года.
Премьер-министр ознакомился с ходом строительства дополнительного водопровода протяжённостью 49 километров и напорного канализационного коллектора от КОС-1 до КОС-2 протяжённостью 33 километра для обеспечения жизнедеятельности туристической зоны. Работы завершатся в октябре текущего года. Аскар Мамин поручил обеспечить своевременное завершение строительства запланированных объектов, а также транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Также премьер-министру доложили о развитии рыбного хозяйства в регионе, в том числе перспективных проектах строительства завода по выращиванию осетровых видов рыб, организации рыболовства на Каспийском море. Аскар Мамин ознакомился с проектом по созданию рыбоводного комплекса в заливе «Инжу Маржан» с внедрением современных технологий по выращиванию и переработке рыбы объёмом до 30 тысяч тонн в год, включая производство рыбных кормов и инкубационного цеха для производства посадочного материала.
В СЭЗ «Морпорт Актау» главе правительства были презентованы инвестиционные проекты по производству мягкой упаковочной тары, полимерной упаковки, насосных штанг и муфт, каустической соды и хлорсодержащей продукции. Вопросы развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана были рассмотрены во время посещения премьер-министром паромного комплекса «Курык» и морского порта «Актау». Мощность перевалки грузов составляет шесть миллионов тонн в год.
Глава правительства проинспектировал ход строительства автомобильной дороги первой категории «Актау-аэропорт» протяжённостью 24 километра, а также ход реконструкции городской автомобильной дороги от бывшего «Хонда»-центра до Т-образного перекрёстка села Умирзак протяжённостью 4,5 километра. Полное завершение всех видов работ на данных участках запланировано к 1 сентябрю текущего года.
Кроме этого, Аскар Мамин побывал в Центре обработки данных АО «Транстелеком». Стоимость проекта – 6,8 миллиарда тенге. Центр соответствует стандартам безопасности и надёжности уровня Tier III. Всего подобные центры построены в девяти городах Казахстана: Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда, Жезказган, Кызылорда, Нур-Султан и Алматы. Центры обработки данных призваны обеспечить бесперебойную деятельность клиентских серверов, стать технологической основой для цифровизации в стране.
Напомним, фермерам в Мангистау глава правительства поручил оказать помощь.