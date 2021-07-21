Президент дал указания акиму Мангистау

- В связи со сложившейся ситуацией с сильной засухой и нехваткой растительности на пастбищах президент страны поручил правительству совместно с акиматом принять необходимые меры по поддержке фермеров и сельского населения, - сообщает пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

Президент обсудил с акимом региона текущую санитарно-эпидемиологическую и социально-экономическую ситуации.Аким Мангистауской области Серикбай Трумов доложил о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19, в том числе о вакцинации населения, а также об обеспечении кормами поголовья скота.Глава государства поручил усилить проводимую работу по темпам вакцинации населения области, а также принять меры по урегулированию и недопущению трудовых споров, социальному благополучию на производствах и нефтесервисных предприятиях.