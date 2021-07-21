Средств нет! Детской футбольной площадки в 16 микрорайоне Актау не будет

- Футбольных детских полей практически нет. Мы переехали с семьёй из нижних микрорайонов, так там они на каждом шагу. Очень просим представителей акимата предусмотреть детское футбольное поле, - обращается автор видео.

- Указанный адрес будет включен в список нуждающихся в спортивной площадке, - отметили в акимате.

Жители 16 микрорайона сообщили, что имеющаяся детская игровая площадка и футбольное поле в ЖК «Триумф» огорожены шлагбаумом, и поэтому не все дети имеют туда доступ.В текущем году, как сообщили чиновники, на ремонт и установку спортивных площадок в 16 микрорайоне из бюджета не были выделены средства.