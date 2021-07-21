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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:06

Просмотров: 3309

И плеванто на законо? Городской акимат провёл съёмку в ковидном стационаре в Актау

Видео из модульного инфекционного стационара в Актау опубиковала пресс-служба городского акимата. Съёмки состоялись вопреки постановлению Главного государственного санитарного врача Казахстана об ограничительных и запретительных мерах во время карантина.

Кадр видео
Съёмки в инфекционном стационаре Актау состоялись, несмотря на постановление Главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, подписанного ещё в декабре 2020 года.

В тексте постановления, в частности, говорится, что в стране вводится запрет на проведение аудио-, фото- и видеосъёмки в организациях здравоохранения, машинах Скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

Стоит отметить, что в отношении нашего издания чиновники региона различных ведомств строго соблюдают требования закона о запрете подобных видео- и фотосъёмок.

Как следует из публикации, в настоящее время в модульном инфекционном стационаре находятся 309 больных.

- Из них 29 госпитализированы в реанимационное отделение. Ещё 29 человек проходят лечение в отделении интенсивной терапии, - сообщает акимат.





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Комментарии ( 6 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 21:10
Eduard666, темные отбитые от реальности невежды, все равно считают что это все делается специально, чтоб их всех чипировать/геноцидировать итд...
 
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  • chrome
 rj45 (Посетители) Сегодня, 21:03
diger,
В смысле, снять круче?
Койки заняты!
Вы экстраполировать умеете?
Уже СЕГОДНЯ заняты почти все койки.
Для вас хорошо, когда люди в три слоя лежат на кровати и в коридорах? Аппаратов тогда не хватит на всех! Люди болеют, умирают! А окружающие только и воют
"Вы все врееете", "А нам все равно", " Опять нас обижают".
Правильно опубликовали видео - официальные лица. Хоть до кого-то дойдет проблема.
 
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chrome (Посетители) Сегодня, 21:03
Когда это требование вводили, я посчитал что это делается чтоб не снимали ужасающего состояния нашей медицины! Но этим самым сами себе грабли подложили, так как не видя что происходит, люди думают что вируса нету...
А окемат чхать хочет на запреты, им премьер кулачком погрозил и они сразу что-то делать решили.
А так это запрет на съёмку идиотский конечно.
 
-1
  • diger
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  • chrome
  • взрослый
 Pluto (Посетители) Сегодня, 20:22
diger,Следующий естественный иммунитет для не привитого может произойти в могиле.
 
-1
  • rj45
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Tankushka
  • 618965450
  • watlow
  • mika2030
 diger (Посетители) Сегодня, 19:35
Eduard666,
Можно "по круче"снять видео, ничего не вижу особенного... На счёт прививки, а естественное не канает, это когда чел переболел? Что думаете уважаемый? Ведь естественный иммунитет, после перенесённого заболевания, никакой прививкой не заменить.
 
-7
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 Eduard666 (Посетители) Сегодня, 19:20
Все правильно сделано. Пусть люди смотрят, что творится. Может всё-таки стоит сделать прививку, чтобы не попасть туда? А то тут всякие "антипрививочники" несут всякую чушь про "суперраспространителей", по "жижу", чипы и прочую хрень.
 
 

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