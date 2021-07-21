И плеванто на законо? Городской акимат провёл съёмку в ковидном стационаре в Актау

- Из них 29 госпитализированы в реанимационное отделение. Ещё 29 человек проходят лечение в отделении интенсивной терапии, - сообщает акимат.

Съёмки в инфекционном стационаре Актау состоялись, несмотря на постановление Главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, подписанного ещё в декабре 2020 года.В тексте постановления, в частности, говорится, что в стране вводится запрет на проведение аудио-, фото- и видеосъёмки в организациях здравоохранения, машинах Скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.Стоит отметить, что в отношении нашего издания чиновники региона различных ведомств строго соблюдают требования закона о запрете подобных видео- и фотосъёмок.Как следует из публикации, в настоящее время в модульном инфекционном стационаре находятся 309 больных.