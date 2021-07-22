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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:14

Просмотров: 3807

Газиз Надуев: В Мангистау разгорается эпидемия коронавируса

Об этом заявил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Фото пресс-службы ведомства
По его словам, с 2020 года в Мангистауской области зарегистрировано 11404 случая заражения коронавирусом. Выявлено 5569 случаев с симптомами и 5835 случаев без симптомов.

- С прошлого года скончались 184 человека. Вылечились 8896 пациентов. В настоящее время в больнице проходит лечение 721 пациент. На карантине находятся 1889 человек, - сказал Газиз Надуев.



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Комментарии ( 12 )

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 Guz (Посетители) Сегодня, 21:28
С прошлого года скончались 184 человека



С прошлого года от инфарктов и инсультов скончалось в разы больше людей и всё из за низкой квалификации врачей(узких)специалистов.
Число 184 по сусекам наскребли и объявили в угоду проверяющим с орды.Под корону кстати легко любую смерть подогнать.
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 21:07
Цой вам указал что ВЫ неправильно лечите, большие упущения в медицине именно у нас, так что сами виноваты в приросте заболевания! Когда выступаете, перед собой большое зеркало поставьте и говорите что угодно самому себе, сами делайте выводы и сами исправляйте!
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 20:07
Pinochet,Везде говорят, что вакцинировать во время эпидемии, пандемии нельзя, но у нас можно...план горит. А кто дровишек в костёр подкинул?
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 19:38
Самые тупые меры это закрыть, ограничить по времени и запретить.
Не работали, не работают и не будут работать.
Жаль, что это до сих пор до них не доходит.

Надуев пыхтит, закрывает, запрещает, ограничивает… а рост увеличивается…
Народ конечно же плохой ему достался)))

Безграмотность, бездарность они такие, да ))
 
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 Читер (Посетители) Сегодня, 19:12
Границы области надо закрывать. Риксос, триофлайф, лагуну.
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:02
руководитель контроля по эпидемии коронавируса по ... области. план по валу? omg
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 18:28
Безмозглое заявление,впрочем как и сам этот...То есть на выходных Вы типа общественный транспорт остановили чтобы разорвать людскую цепочку общений с людьми,а в будние дни все битком забито.Ты Риксос закрой дорогой-ведь там около тысячу человек в день тусят.Или кишка тонка и ножечки от страха трясутся?

Что значит с прошлого года скончалось 184 человека? Когда именно с прошлого года?Где статистика по месяцам?неделям?дням?
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 18:20
70% занятости коек в ковидных отделениях больниц и должен быть введен локдаун по области иначе ситуация будет неуправляемая. Господа из укимата наверное ожидают что-бы опять высадился десант Российских медиков сами уже расписались в своей несостоятельности.
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 18:17
Не знаю где там что разгорается, вокруг все здоровы,на вахте...
 
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 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 18:00
Правильно, потому что люди не верят в коронавирус. Несколько знакомых заболели, сказали приедет бригада, взять пцр у домашних. К одной 6 дней едет , к другой 10 дней. Люди контактные с больными смеются, со словами все это блеф.

В торговые центры пускают то в масках и через Ашик, то проходите как хотите. В автобусах толкучка.

На курбан айт соседи говорят толпы людей были, соседи не стали стоять сделали пожертвование через приложение.

Все закончится тем, что пойдет рост и дети опять останутся без школы.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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