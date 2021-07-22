Газиз Надуев: В Мангистау разгорается эпидемия коронавируса

Фото пресс-службы ведомства

По его словам, с 2020 года в Мангистауской области зарегистрировано 11404 случая заражения коронавирусом. Выявлено 5569 случаев с симптомами и 5835 случаев без симптомов.



- С прошлого года скончались 184 человека. Вылечились 8896 пациентов. В настоящее время в больнице проходит лечение 721 пациент. На карантине находятся 1889 человек, - сказал Газиз Надуев.