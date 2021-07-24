Тренинг для водолазов прошёл в Актау

Водолазное погружение. Фото предоставлено Е.Кайбуллиным

На первом этапе военнослужащие погранслужбы изучали водолазную технику в теории. Затем в бассейне на базе учебного центра «YKK Kazakhstan» проводилось водолазное погружение в закрытой воде. Завершили занятия водолазные спуски в прибрежной части Каспийского моря в Курыке.



- Инструкторы отметили высокий уровень подготовленности водолазных специалистов пограничной службы, их желание учиться приемам работы под водой, несмотря на объем сложностей, который возникает при проведении водолазных спусков в море, - сказала Ерсин Кайбуллин.



Занятия с военнослужащими проводил старший проектный ассистент военно-политического отдела офиса программ ОБСЕ Михаил Асафов и инструктор – водолаз аттестационного центра Антон Черепанов.



Тренинг прошел за счет программ ОБСЕ.



