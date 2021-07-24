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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 301

Тренинг для водолазов прошёл в Актау

С 5 по 23 июля в Актау прошёл тренинг по обучению водолазов пограничной службы. Погружение в воду прошло в условиях бассейна и открытого моря. Об этом сообщил Ерсин Кайбуллин, руководитель пресс-центра департамента пограничной службы КНБ по Мангистауской области.

Водолазное погружение. Фото предоставлено Е.Кайбуллиным
На первом этапе военнослужащие погранслужбы изучали водолазную технику в теории. Затем в бассейне на базе учебного центра «YKK Kazakhstan» проводилось водолазное погружение в закрытой воде. Завершили занятия водолазные спуски в прибрежной части Каспийского моря в Курыке.

- Инструкторы отметили высокий уровень подготовленности водолазных специалистов пограничной службы, их желание учиться приемам работы под водой, несмотря на объем сложностей, который возникает при проведении водолазных спусков в море, - сказала Ерсин Кайбуллин.

Занятия с военнослужащими проводил старший проектный ассистент военно-политического отдела офиса программ ОБСЕ Михаил Асафов и инструктор – водолаз аттестационного центра Антон Черепанов.

Тренинг прошел за счет программ ОБСЕ.




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