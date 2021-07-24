«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 24 Июля
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.68 KZT
  • €1 = 499.76 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 7954

Карантинные меры ужесточили в Мангистау

Вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области, которое ужесточает карантинные меры на территории региона. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау.

Фото из архива Lada.kz
Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области.

Согласно новому постановлению, 80 процентов сотрудников всех организаций должны перейти на удалённый формат работы. Исключением являются сотрудники, которые вакцинировались или переболели COVID-19 в течение последних трёх месяцев.

В области приостановят деятельность закрытых пляжей и аквапарков. Временно запретят междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные туристические автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, которые участвуют в проекте «Ashyq».

В выходные и праздничные дни запретили работу:
- общественного транспорта;
- торгово-развлекательных центров и торговых сетей;
- спортивных объектов, объектов общественного питания, фудкортов (доставка еды разрешена);
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, цирков;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 квадратных метров, открытых рынков, ярмарок;
- компьютерных клубов, боулингов, бильярдов, караоке, ночных клубов;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;
- банков, ЦОНов, отделения «Казпочты»;
- религиозных объектов.

В будние дни объекты общественного питания и спортивно-оздоровительные объекты, которые участвуют в проекте «Ashyq», могут работать до 20:00 часов, остальные – до 17:00 часов. Кинотеатры, которые подключены к системе «Ashyq», могут работать до 20:00.

До 17:00 часов могут работать детские развлекательные центры, которые находятся в закрытом помещении, ТРЦ, торговые дома и сети, открытые и крытые рынки.

Удалённый формат работы для 80 процентов сотрудников для всех организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение трёх месяцев.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 12 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 20:58
Космос,
Что сверху скинули то и перепечатал.
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 618965450
  • diger
  • Tankushka
  • tolk
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 20:33
Ааа! Испугалися! Как сказал Попанов! Привитые! Бояться заразиться! Поэтому всё и закрывают....прививка то не защищает
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • tolk
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:09
Проще было написать сразу-Запретить праздничные и выходные дни lol
 
-1
  • chrome
 Не поддерживаю Поддерживаю
diger (Посетители) Сегодня, 19:23
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • diger
  • TU-154
  • tolk
  • Pinochet
  • Tomiris_2014
  • arelav_74
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:00
Цирк-это Ё-кимат...?!
Судя по последним карантинным мерам круче вакцинации и антител, от COVID 19 защищает прога «Ashyq».!!!
Главный санитар-зуб даёт!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • ЁмоЁ
  • Имярек
  • chrome
  • watlow
  • Tankushka
  • tolk
  • Pinochet
  • arelav_74
  • leo529
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:52
Очень растроило закрытие в Мангистауской области цирков... rofl
кто это пишет??? себя хоть уважайте, а горожан положено уважать по-умолчанию!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • diger
  • Lokki_13
  • Шевченко 81
  • 618965450
  • Tankushka
  • tolk
  • Tomiris_2014
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 18:26
Pluto,
Количество вакцинированных растёт, в то же время растёт количество заражённых
Объясните связь?
Почему вакцинированные так боятся то?

Я уже молчу про дебильные ограничения по времени
Вирус то ознакомили уже с графиком когда ему распространяться?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Pinochet
  • 618965450
  • Tankushka
  • tolk
  • Tomiris_2014
 diger (Посетители) Сегодня, 18:11
Pinochet,Согласен полностью, какое то зазеркалье. Как человечество скатилась к этому, как будто всех загипнотизировали.
 
-6
  • ilyas_87
  • Шевченко 81
  • watlow
  • diger
  • Tankushka
  • 111753576
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • chrome
  • Ирон
  • Добрыня
 Pluto (Посетители) Сегодня, 18:11
Ну да в основном дебилы те кто не прививается из-за них и вводят ограничения.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Pinochet
  • 618965450
  • Шевченко 81
  • diger
  • Tankushka
  • tolk
  • Tomiris_2014
  • arelav_74
 Каспийский (Посетители) Сегодня, 18:10
Логика повесилась с этими постановлениями.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика