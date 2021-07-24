Карантинные меры ужесточили в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области.
Согласно новому постановлению, 80 процентов сотрудников всех организаций должны перейти на удалённый формат работы. Исключением являются сотрудники, которые вакцинировались или переболели COVID-19 в течение последних трёх месяцев.
В области приостановят деятельность закрытых пляжей и аквапарков. Временно запретят междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные туристические автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, которые участвуют в проекте «Ashyq».
В выходные и праздничные дни запретили работу:
- общественного транспорта;
- торгово-развлекательных центров и торговых сетей;
- спортивных объектов, объектов общественного питания, фудкортов (доставка еды разрешена);
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, цирков;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 квадратных метров, открытых рынков, ярмарок;
- компьютерных клубов, боулингов, бильярдов, караоке, ночных клубов;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;
- банков, ЦОНов, отделения «Казпочты»;
- религиозных объектов.
В будние дни объекты общественного питания и спортивно-оздоровительные объекты, которые участвуют в проекте «Ashyq», могут работать до 20:00 часов, остальные – до 17:00 часов. Кинотеатры, которые подключены к системе «Ashyq», могут работать до 20:00.
До 17:00 часов могут работать детские развлекательные центры, которые находятся в закрытом помещении, ТРЦ, торговые дома и сети, открытые и крытые рынки.
Удалённый формат работы для 80 процентов сотрудников для всех организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение трёх месяцев.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Согласно новому постановлению, 80 процентов сотрудников всех организаций должны перейти на удалённый формат работы. Исключением являются сотрудники, которые вакцинировались или переболели COVID-19 в течение последних трёх месяцев.
В области приостановят деятельность закрытых пляжей и аквапарков. Временно запретят междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные туристические автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, которые участвуют в проекте «Ashyq».
В выходные и праздничные дни запретили работу:
- общественного транспорта;
- торгово-развлекательных центров и торговых сетей;
- спортивных объектов, объектов общественного питания, фудкортов (доставка еды разрешена);
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, цирков;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 квадратных метров, открытых рынков, ярмарок;
- компьютерных клубов, боулингов, бильярдов, караоке, ночных клубов;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;
- банков, ЦОНов, отделения «Казпочты»;
- религиозных объектов.
В будние дни объекты общественного питания и спортивно-оздоровительные объекты, которые участвуют в проекте «Ashyq», могут работать до 20:00 часов, остальные – до 17:00 часов. Кинотеатры, которые подключены к системе «Ashyq», могут работать до 20:00.
До 17:00 часов могут работать детские развлекательные центры, которые находятся в закрытом помещении, ТРЦ, торговые дома и сети, открытые и крытые рынки.
Удалённый формат работы для 80 процентов сотрудников для всех организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение трёх месяцев.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.