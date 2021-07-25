Выборы сельских акимов проходят в Мангистау

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Выборы акимов в шести сёлах и четырёх сельских округах начались сегодня, 25 июля.



По Бейнеускому району в сёлах Сарга, Есет, Толеп и в сельском округе Сам.

По Каракиянскому району в сельском округе Куланды.

По Мангистаускому району в сёлах Жармыш, Кызан и в сельских округах Онды и Тущыкудык.

По Тупкараганскому району в селе Акшукур.



Всего насчитывается 10 избирательных округов, в которых насчитывается 14 участков и 14 144 избирателей. В избирательные бюллетени внесены 25 кандидатов.



Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями по состоянию на 07:00 часов местного времени 25 июля 2021 года, в шести сёлах, четырёх сельских округах 14 избирательных участков приступили к работе.



К голосованию сельчане приступили в 07:00.