Мангистау стал аутсайдером по темпам вакцинации

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На сегодняшний день, 25 июля, первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане получили 5 127 049 человек - 26,8 процента населения страны. Оба компонента вакцины сделали 3 232 019 человек - 17,1 процента населения.



По числу вакцинированных лидирует Алматы. Там первую дозу получили 683 087 человек - 33,9 процента. На втором месте Туркестанская область - 537 762 человек, что составляет 26,1 процента.



Последнюю строчку в этом списке занимает Мангистауская область, где привились всего 94 607 человек - 12,5 процента населения региона.