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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:14

Просмотров: 1023

Мангистау стал аутсайдером по темпам вакцинации

Первую дозу вакцины получило только 12,5 процента населения региона, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Фото из доступных источников
На сегодняшний день, 25 июля, первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане получили 5 127 049 человек - 26,8 процента населения страны. Оба компонента вакцины сделали 3 232 019 человек - 17,1 процента населения.

По числу вакцинированных лидирует Алматы. Там первую дозу получили 683 087 человек - 33,9 процента. На втором месте Туркестанская область - 537 762 человек, что составляет 26,1 процента.

Последнюю строчку в этом списке занимает Мангистауская область, где привились всего 94 607 человек - 12,5 процента населения региона.



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Комментарии ( 3 )

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diger (Посетители) Сегодня, 22:51
Я понимаю так, первая категория понятно те кто боятся всего , вторая тех кого вынуждают, их понять можно, но это их выбор, ну а третья каста, это мы антиваксеры, это природой дано, сопротивлятся всему, чему мы не доверяем своей интуицией. Правда за нами...
 
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  • shurik_kz11
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 22:21
Цитата: master_kz
А сколько куплено

В морге узнаем
 
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  • 618965450
  • Expert
  • Ареке
 master_kz (Посетители) Сегодня, 20:16
А сколько куплено это тоже очень интересно uhmylka
 
 

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