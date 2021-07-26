Полиция оштрафовала водителя за неправильную парковку возле акимата Мангистауской области

- На него был составлен протокол по статье 601 Кодекса об административных правонарушениях РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), - сообщили в ведомстве.

Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя Chevrolet Cruze, который припарковал свой автомобиль под знаком «Остановка запрещена» у областного акимата в 14 микрорайоне.Нарушителю придётся выплатить штраф в размере трёх месячных расчётных показателей, то есть 8751 тенге.