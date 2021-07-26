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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:04

Просмотров: 1032

Полиция оштрафовала водителя за неправильную парковку возле акимата Мангистауской области

На водителя Chevrolet Cruze составлен административный протокол, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото предоставил пользователь Габит
Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя Chevrolet Cruze, который припарковал свой автомобиль под знаком «Остановка запрещена» у областного акимата в 14 микрорайоне.

- На него был составлен протокол по статье 601 Кодекса об административных правонарушениях РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), - сообщили в ведомстве.


Нарушителю придётся выплатить штраф в размере трёх месячных расчётных показателей, то есть 8751 тенге.

Полиция оштрафовала водителя за неправильную парковку возле акимата Мангистауской области



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Комментарии ( 3 )

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7 seconds (Посетители) Сегодня, 11:58
Не понял, cruize стоит частично До знака. Но именно после знака стоят Рафик и Матиз. А их почему тоже не штрафанули?))) Или опять вброс, типа смотрите Мы и RKшника модем оштрафовать
 
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malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 10:01
А возле рынка не хотите проехать с эвакуатором?
 
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  • Daulet201999
 Ingul (Посетители) Сегодня, 09:23
Ай-я-яй, возле акимата и такие вольности! stop
 
 

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