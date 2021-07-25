Модернизированными классами оснастят школы Актау

- В данной школе откроется новый класс физики. Также до сентября текущего года рассматривается выделение средств из местного бюджета для проведения ремонтных работ, - заверили чиновники.

Начиная с этого года, в 24-х школах города внедрён проект подушевого финансирования, в рамках которого планируется поочерёдное проведение ремонтных работ.В первую очередь общеобразовательные учреждения будут оснащены новыми модернизированными классами.Касательно жалобы жителей 12 микрорайона по поводу отсутствия ремонта футбольного поля на территории гимназии №13 в акимате сообщили, что ремонт спортивной площадки также будет проводиться за счёт подушевого финансирования, по проекту, включённого в программу «Easyproject».