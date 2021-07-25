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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 70

Модернизированными классами оснастят школы Актау

В школах поочерёдно будут проводиться ремонтные работы, сообщили в городском акимате.

Фото из доступных источников
Начиная с этого года, в 24-х школах города внедрён проект подушевого финансирования, в рамках которого планируется поочерёдное проведение ремонтных работ.

В первую очередь общеобразовательные учреждения будут оснащены новыми модернизированными классами.

Касательно жалобы жителей 12 микрорайона по поводу отсутствия ремонта футбольного поля на территории гимназии №13 в акимате сообщили, что ремонт спортивной площадки также будет проводиться за счёт подушевого финансирования, по проекту, включённого в программу «Easyproject».

Модернизированными классами оснастят школы Актау


- В данной школе откроется новый класс физики. Также до сентября текущего года рассматривается выделение средств из местного бюджета для проведения ремонтных работ, - заверили чиновники.


Модернизированными классами оснастят школы Актау



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