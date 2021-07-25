«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 25 Июля
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.68 KZT
  • €1 = 499.76 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 0

Мангистауских полицейских перевели на усиленный вариант несения службы

На усиленном варианте несения службы находится весь личный состав департамента полиции в связи с проведением выборов акимов сёл и сельских округов, сообщили на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
В мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан сегодня, 25 июля, в Мангистауской области задействованы 586 полицейских. С 24 по 28 июля в связи с выборами стражи порядка будут нести усиленную службу.

Созданы дополнительные следственно-оперативные группы для оперативного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выборов.

В их состав также включены сотрудники прокуратуры. До завоза бюллетеней были обследованы все избирательные участки на предмет безопасности. Полицией обеспечено сопровождение при доставлении бюллетеней к местам выборов.

Согласно статье 39 закона «О выборах» следует отметить, что сотрудники полиции не вправе вмешиваться в процесс проведения выборов, а также находиться в помещениях для голосования.

При этом пресекать нарушения общественного порядка на избирательных участках они будут только в случае приглашения председателя комиссии.

Обстановка в области на избирательных участках стабильная, нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

Большинство избирательных участков завершили свою работу, комиссиями начат подсчёт голосов.

Стоит отметить, что стражи порядка задействованы в обеспечении сохранности бюллетеней и протоколов при их доставлении из избирательных участков в районные и областные комиссии.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика