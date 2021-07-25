Мангистауских полицейских перевели на усиленный вариант несения службы

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона

В мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан сегодня, 25 июля, в Мангистауской области задействованы 586 полицейских. С 24 по 28 июля в связи с выборами стражи порядка будут нести усиленную службу.



Созданы дополнительные следственно-оперативные группы для оперативного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выборов.



В их состав также включены сотрудники прокуратуры. До завоза бюллетеней были обследованы все избирательные участки на предмет безопасности. Полицией обеспечено сопровождение при доставлении бюллетеней к местам выборов.



Согласно статье 39 закона «О выборах» следует отметить, что сотрудники полиции не вправе вмешиваться в процесс проведения выборов, а также находиться в помещениях для голосования.



При этом пресекать нарушения общественного порядка на избирательных участках они будут только в случае приглашения председателя комиссии.



Обстановка в области на избирательных участках стабильная, нарушений общественного порядка не зарегистрировано.



Большинство избирательных участков завершили свою работу, комиссиями начат подсчёт голосов.



Стоит отметить, что стражи порядка задействованы в обеспечении сохранности бюллетеней и протоколов при их доставлении из избирательных участков в районные и областные комиссии.