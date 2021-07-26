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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:38

Просмотров: 793

Всегда полно мусора и воняет: В ТОО «Caspiy Operating» ответили на жалобу жительницы Актау

Жительница 12 микрорайона возмутилась постоянно наполненными мусорными баками и неприятным запахом у контейнеров. Жалобу прокомментировали в руководстве ТОО «Caspiy Operating».

Фото жительницы 12 микрорайона Асии
По словам жительницы 12 микрорайона Асии, мусорные контейнеры рассчитаны на три-четыре дома, а именно на №9, 10 и 11.

- Здесь всегда мусора полно и воняет. Нужны отдельные контейнеры для каждого дома, - жалуется Асия.


Данную проблему прокомментировали в руководстве ТОО «Caspiy Operating».

- Контейнеры, согласно экологическому кодексу, предоставляет местный исполнительный орган. Вместе с тем наше товарищество тоже изготавливает и устанавливает контейнеры в Актау. В прошлом году по городу было установлено более 700 контейнеров. В этом году также ожидается пополнение. По данному адресу обязательно рассмотрим вариант увеличения количества мусорных баков, - заверили в компании.


Однако, как отметили в ТОО «Caspiy Operating», жильцы домов не указывают точное количество проживающих, а контейнеры предоставляются согласно расчёту нормы накопления и количеству официально проживающих граждан.

- В данном случае количество человек в этих домах не соответствует количеству контейнеров. Нам были предоставлены официальные данные о количестве фактически проживающих жильцах в домах №9, 10 и 11, на что Товарищество предусмотрело столько контейнеров. ТОО «Caspiy Operating» вывозит мусор ежедневно, несмотря на несвоевременную оплату или с задержкой со стороны населения, - сообщили в компании.



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Комментарии ( 3 )

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  • DAD
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:50
Обращаюсь сейчас к руководству этой компании. Объясните своим "экипажам" на мусоровозах, что мусор нужно забирать не только из контейнеров, но и тот, который просыпается на землю при выгрузке контейнера и остаётся вокруг пустых контейнеров. Конкретно, контейнеры между домами 20 и 21 в 11 мкрне. Мусоровоз уезжает, а на земле куча рассыпанного мусора ещё на целый контейнер. В этом месте вход в детский садик, детки и родители вынуждены идти по мусору. Примите меры!
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 10:40
mika2030, я тоже подумал что сейчас напишут туристы виноваты!
 
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mika2030 (Посетители) Сегодня, 09:47
Ну хорошо хоть такой ответ, а то уже думали что опять туристы виноваты...
 
 

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