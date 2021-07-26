Всегда полно мусора и воняет: В ТОО «Caspiy Operating» ответили на жалобу жительницы Актау

- Здесь всегда мусора полно и воняет. Нужны отдельные контейнеры для каждого дома, - жалуется Асия.

- Контейнеры, согласно экологическому кодексу, предоставляет местный исполнительный орган. Вместе с тем наше товарищество тоже изготавливает и устанавливает контейнеры в Актау. В прошлом году по городу было установлено более 700 контейнеров. В этом году также ожидается пополнение. По данному адресу обязательно рассмотрим вариант увеличения количества мусорных баков, - заверили в компании.

- В данном случае количество человек в этих домах не соответствует количеству контейнеров. Нам были предоставлены официальные данные о количестве фактически проживающих жильцах в домах №9, 10 и 11, на что Товарищество предусмотрело столько контейнеров. ТОО «Caspiy Operating» вывозит мусор ежедневно, несмотря на несвоевременную оплату или с задержкой со стороны населения, - сообщили в компании.

По словам жительницы 12 микрорайона Асии, мусорные контейнеры рассчитаны на три-четыре дома, а именно на №9, 10 и 11.Данную проблему прокомментировали в руководстве ТОО «Caspiy Operating».Однако, как отметили в ТОО «Caspiy Operating», жильцы домов не указывают точное количество проживающих, а контейнеры предоставляются согласно расчёту нормы накопления и количеству официально проживающих граждан.