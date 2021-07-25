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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:30

Просмотров: 1139

«Беспредельный» кортеж сняли на видео в Мангистау

Стражи порядка установили восьмерых участников кортежа, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
Видео с кортежем нарушителей сняли на видео сегодня, 25 июля, примерно в 06:30 на центральной дороге села Баскудук.

Восемь участников кортежа были доставлены в отделение полиции Мунайлинского района. На них составлены административные протоколы. Автомобили нарушителей водворены на штрафную стоянку. Полиция устанавливает личности остальных участников кортежа.

Mercedes-Benz E320 – Нарушение правил маневрирования (часть 1 статьи 595 КоАП РК) и нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги (часть 1 статьи 594 КоАП РК).

Chevrolet Tracker - Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки (часть 1 статьи 606 КоАП РК), несоблюдение правил пользования ремнями безопасности (часть 2 статьи 593 КоАП РК) и движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения (часть 1 статьи 596 КоАП РК).

Лада 21723 - Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности (часть 2 статьи 593 КоАП РК) и незаключение договора обязательного страхования (часть 2 статьи 230 КоАП РК).

Toyota Camry - Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами (часть 2 статьи 593 КоАП РК), проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 1 статьи 599 КоАП РК) и незаключение договора обязательного страхования (часть 2 статьи 230 КоАП РК).

Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Primera и Toyota Camry - Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности (часть 2 статьи 593 КоАП РК).

Toyota Camry - Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов (часть 1 статьи 593 КоАП РК), управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (часть 2 статьи 590 КоАП РК) и незаконная установка и использование светового устройства стробоскоп(часть 1 статьи 603 КоАП РК).




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Комментарии ( 3 )

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Sir S (Посетители) Сегодня, 22:46
Странная трактовка ПДД: повылазили из окон, а их за непристегнутый ремень. Не знаю какую статью, но здесь другое. Хулиганка, явное неуважение к обществу. Дальше будет хуже, пока не заработают камеры. Зачем их развешали по всему городу, если половина не работают, а другая половина не фиксирует нарушения???
 
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diger (Посетители) Сегодня, 22:41
Чтобы вы сделали, если бы вам на встречку выехали данные нарушители? Хочется услышать мнение.
 
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  • Земляк
 Ирон (Посетители) Сегодня, 21:36
Посмотрел видео и честно говоря убедился что это кто на курбан айт .выжили и теперь отмечают это.мало что недавно парень на ларгусе разбился.упокой его душу всевышний.одним лихачем меньше стало.так тут новые бараны разьезжают.лешить их всех прав лет на 5.может пешком будут по правилам ходить хотя врятли
 
 

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