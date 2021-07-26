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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:33

Просмотров: 866

Ищи, кому выгодно! О протестах в Мангистау высказался директор ТОО «АНСК»

На Youtube-канале «БАСЕ» опубликовали видео о протестах сотрудников нефтяных компаний в Мангистауской области. На одном из роликов запечатлен директор одного из предприятий, называющий собрания работников незаконными. Руководитель компании прокомментировал видеосюжет.

Скриншот видео
Видео под названием «Наемники акима Мангистау. Иностранец-директор угрожает бастующим нефтяникам» появилось на Youtube-канале «БАСЕ» 23 июля.



На одном из видео запечатлен директор нефтяной сервисной компании ТОО «АНСК» Саид-Адлан Бахарчиев, который лично решил поговорить с бастующими. Он отметил в своей речи, что забастовка рабочих незаконна.

- Если кого-то не устраивает зарплата, условия, которые мы вам сегодня можем предоставить, вы можете написать заявление и уйти с работы, - сказал Саид-Адлан Бахарчиев.

Руководство канала посчитало сказанное «угрозой» и «прямым давлением».

Директор Актауской нефтяной сервисной компании прокомментировал видео.

Саид-Адлан Бахарчиев подчеркнул, что забастовка действительно была несанкционированной и, ссылаясь на пункт 3 статьи 49 Трудового Кодекса Республики Казахстан, он заявил, что в данном случае можно применять взыскания вплоть до увольнения.

Он назвал некоторые комментарии канала открытым оскорблением рабочих и служащих, и призывами к беспорядкам. Бахарчиев намерен подать в суд на канал, который распространяет о нём самом ложные данные.

- Канал заявляет, что я иностранец, но я родился в Казахстане. И все 36 лет живу и работаю тут, - отметил директор ТОО «АНСК».

Директор нефтяной сервисной компании рассказал о сложившейся ситуации на предприятии.

- Я возглавляю товарищество с ограниченной ответственностью «АНСК» с 2016 года. В 2020 году в компании сложилась крайне тяжелая обстановка, так как в связи с пандемией и падением цен на нефть объем работ сократился на 50 процентов. Несмотря на это, организация взяла кредит, чтобы пополнить оборотные средства и выплачивать заработную плату. Фонд заработной платы дифференцированно будет поднят на 20 процентов. В случае увеличения требований рабочих буду вынужден обратиться к своим работодателям с предложением о необходимости сокращения, так как экономика предприятия за счет кредитов нерентабельна, - пояснил Саид-Адлан Бахарчиев.



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Комментарии ( 3 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 14:28
Не долго музыка играла... На что людям жить? Все дорого! Абсолютно. Попробуйте господа директора на 80 тыс. в месяц прожить.

Надеюсь статистика по короне в нашем регионе рисуется не по этой причине.
 
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  • tarnavsk70
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:18
Цитата: nazarbayevskii
пусть придут нормальные управленцы

Стесняюсь спросить: А откуда придут? В последний раз я видел нормальных в 1994 году,когда работал на ХГМЗ...
 
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  • Maximus
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 13:46
Как можно брать кредит и выплачивать им зарплату, что за идиотизм?! Сами же себя загоняете в кабалу, если не можете продовайте ТООшку и пусть придут нормальные управленцы, финансово грамотные, которые смогут разрулить ситуацию. Либо надо закрывать практику подрядов на месторождении, либо всю зарплатную ведомость пусть контролирует само руководство-оператор месторождения.
 
 

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