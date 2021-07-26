Ищи, кому выгодно! О протестах в Мангистау высказался директор ТОО «АНСК»

Видео под названием «Наемники акима Мангистау. Иностранец-директор угрожает бастующим нефтяникам» появилось на Youtube-канале «БАСЕ» 23 июля.На одном из видео запечатлен директор нефтяной сервисной компании ТОО «АНСК» Саид-Адлан Бахарчиев, который лично решил поговорить с бастующими. Он отметил в своей речи, что забастовка рабочих незаконна.- Если кого-то не устраивает зарплата, условия, которые мы вам сегодня можем предоставить, вы можете написать заявление и уйти с работы, - сказал Саид-Адлан Бахарчиев.Руководство канала посчитало сказанное «угрозой» и «прямым давлением».Директор Актауской нефтяной сервисной компании прокомментировал видео.Саид-Адлан Бахарчиев подчеркнул, что забастовка действительно была несанкционированной и, ссылаясь на пункт 3 статьи 49 Трудового Кодекса Республики Казахстан, он заявил, что в данном случае можно применять взыскания вплоть до увольнения.Он назвал некоторые комментарии канала открытым оскорблением рабочих и служащих, и призывами к беспорядкам. Бахарчиев намерен подать в суд на канал, который распространяет о нём самом ложные данные.- Канал заявляет, что я иностранец, но я родился в Казахстане. И все 36 лет живу и работаю тут, - отметил директор ТОО «АНСК».Директор нефтяной сервисной компании рассказал о сложившейся ситуации на предприятии.- Я возглавляю товарищество с ограниченной ответственностью «АНСК» с 2016 года. В 2020 году в компании сложилась крайне тяжелая обстановка, так как в связи с пандемией и падением цен на нефть объем работ сократился на 50 процентов. Несмотря на это, организация взяла кредит, чтобы пополнить оборотные средства и выплачивать заработную плату. Фонд заработной платы дифференцированно будет поднят на 20 процентов. В случае увеличения требований рабочих буду вынужден обратиться к своим работодателям с предложением о необходимости сокращения, так как экономика предприятия за счет кредитов нерентабельна, - пояснил Саид-Адлан Бахарчиев.