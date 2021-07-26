Мангистау занял первое место по росту цен на лекарства

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Лекарственные препараты в Мангистау с июня прошлого года подорожали сильнее, чем во всех остальных регионах страны. Цены, как сообщает сайт energyprom.kz, поднялись на 18,6 процента. Следующими в списке идут Нур-Султан, где стоимость лекарств возросла в среднем на 10,9 процента, и Акмолинская область – 10 процентов.
За первое полугодие текущего года в Казахстане произвели основных фармацевтических средств на 99,3 миллиарда тенге, что на 62,6 процента больше, чем годом ранее. Реальный рост составил 31,1 процента.
Наибольший объём производства пришёлся на Карагандинскую область, где производят вакцину «Спутник V». Стоимость произведенных препаратов составила 40,5 миллиарда тенге, когда как год назад эта сумма составляла только 9,8 миллиарда. Большие объемы выпуска фармацевтических препаратов пришлись также на Шымкент – 22,5 миллиарда тенге, Алматинскую область – 18 миллиардов и Алматы – 13,4 миллиарда.
За первое полугодие текущего года в Казахстане произвели основных фармацевтических средств на 99,3 миллиарда тенге, что на 62,6 процента больше, чем годом ранее. Реальный рост составил 31,1 процента.
Наибольший объём производства пришёлся на Карагандинскую область, где производят вакцину «Спутник V». Стоимость произведенных препаратов составила 40,5 миллиарда тенге, когда как год назад эта сумма составляла только 9,8 миллиарда. Большие объемы выпуска фармацевтических препаратов пришлись также на Шымкент – 22,5 миллиарда тенге, Алматинскую область – 18 миллиардов и Алматы – 13,4 миллиарда.