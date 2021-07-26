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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 544

Мангистау занял первое место по росту цен на лекарства

Цены на фармацевтические препараты в Мангистауской области поднялись на 18,6 процента за прошедший год. Об этом сообщает сайт energyprom.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
Лекарственные препараты в Мангистау с июня прошлого года подорожали сильнее, чем во всех остальных регионах страны. Цены, как сообщает сайт energyprom.kz, поднялись на 18,6 процента. Следующими в списке идут Нур-Султан, где стоимость лекарств возросла в среднем на 10,9 процента, и Акмолинская область – 10 процентов.

Мангистау занял первое место по росту цен на лекарства


За первое полугодие текущего года в Казахстане произвели основных фармацевтических средств на 99,3 миллиарда тенге, что на 62,6 процента больше, чем годом ранее. Реальный рост составил 31,1 процента.

Наибольший объём производства пришёлся на Карагандинскую область, где производят вакцину «Спутник V». Стоимость произведенных препаратов составила 40,5 миллиарда тенге, когда как год назад эта сумма составляла только 9,8 миллиарда. Большие объемы выпуска фармацевтических препаратов пришлись также на Шымкент – 22,5 миллиарда тенге, Алматинскую область – 18 миллиардов и Алматы – 13,4 миллиарда.

Мангистау занял первое место по росту цен на лекарства



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Комментарии ( 3 )

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  • TU-154
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 15:00
Ну хоть в чем то мы первые lol
 
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Magnius (Посетители) Сегодня, 14:56
Ingul,
Можно. Ограничили. Теперь на большое количество препаратов есть предельная цена. Но государство установило эту цену не фирмам-поставщикам, а конечным реализаторам, т.е. аптекам. И что из этого вышло? Аптеки перестали закупать некоторые позиции ибо не выгодно их продавать себе в минус, вот вам и регулировка государством)
 
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  • diger
  • Ирон
  • TU-154
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:26
Можно же законом ограничить размер торговой наценки.
Почему же у нас кроме пустых разговоров и констатации свершившегося беспредела с ценами (и не только лекарств) ничего не делается?
То как бы фиксируют предельные цены, то еще какую-то сказку рассказывают, а результаты плачевные.
 
 

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